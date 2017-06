A Xunta celebra a elección de María Victoria Moreno para as Letras 2018 e destaca o seu labor no ámbito educativo

A Xunta de Galicia expresou este sábado a súa satisfacción pola decisión da Real Academia Galega (RAG) de dedicar o Día das Letras 2018 a María Victoria Moreno Márquez, a cuarta muller na historia que recibe este recoñecemento, e da que destacou o seu labor no ámbito educativo.

A Consellería de Cultura "traballa xa na homenaxe que todos os galegos renderanlle o próximo ano" á escritora, cuxa biblioteca persoal, composta por 4.500 volumes e uns 150 estudos de Don Quixote, foi doada ao IES Torrente Ballester de Pontevedra.

Nacida o 1 de maio de 1941 en Valencia de Alcántara (Cáceres) e falecida na cidade de Pontevedra o 21 de novembro de 2005, Moreno Márquez licenciouse en Filoloxía Románica en Madrid, onde tivo como profesores a Rafael Lapesa e Dámaso Alonso. En 1963 asentouse en Pontevedra, con praza de mestra no IES Valle-Inclán e, posteriormente, no IES Torrente Ballester.

Ao longo dos próximos meses, a Consellería de Cultura e Educación traballará da man coas máximas institucións culturais do país, principalmente coa Real Academia Galega e co Consello dá Cultura Galega, para elaborar unha programación que contribúa á difusión da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas 2018.