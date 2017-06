O Sindicato Labrego Galego realizou unhas xornadas para avanzar en "desfacer o falso tópico" da discriminación no rural contra as persoas homosexuais e transexuais.

Este sábado tivo lugar en Arzúa (A Coruña) o foro 'O rural galego entende. Faite ver', organizado pola Asociación Punto Delas en colaboración o SLG e a Deputación da Coruña.

O obxectivo das xornadas é pór fin ao tópico de que o rural é un lugar discriminatorio co colectivo LGTBI, así como pór "na axenda" que as organizacións agrarias "saian plenamente do armario".

A esta cuestión fixo referencia a secretaria xeral do SLG, Isabel Vilalba, durante a súa intervención, na que realizou un chamamento a "facer da cuestión LGTBI un eixo central" da "identidade e traballo" das organizacións agrarias.

Así, os colectivos participantes --Ultreia LGTBI, Colectivo Agrocuir da Ulloa e Nós Mesas-- puxeron o foco na necesidade de "desmitificar" o espazo urbano como un lugar de "liberdade e diversidade afectivo-sexual baseada no anonimato" e profundar na idea de que no rural "a comunidade coa que convives coñézache persoalmente e coñeza tamén a túa identidade sexual".