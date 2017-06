Cooperativismo en Movemento chega este domingo a Porto do Son para promover os valores desta fórmula

'Cooperativismo en Movemento', a iniciativa que está a desenvolver a Xunta para achegar á cidadanía as vantaxes deste modelo empresarial, chega este domingo a Porto do Son cunha exposición e o espectáculo de humor 'Salvar o cooperativista Adrián', do monologuista Marcos Pereiro.

A Praza de España acollerá, a partir das 20,00 horas, a actividade, promovida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, e que está enmarcada dentro da programación prevista para o mes previo ao Día do Cooperativismo Gallego, que se celebrará o sábado 1 de xullo.

O actor e humorista galego Marcos Pereiro presentará o seu monólogo, no que estará acompañado pola banda sonora en directo do pianista Cristian Leggiero e través de diferentes elementos e recursos, combinados co seu particular humor, mostraranlle ao público asistente o que se pode chegar a facer cooperando cos demais e mesmo cun mesmo.

Ademais do espectáculo, que ten unha hora aproximada de duración, tamén poderá visitarse unha exposición sobre o cooperativismo galego que se instalará na mesma praza. En caso de choiva, a actuación trasladarase á Casa da Cultura.