Máis de 300 persoas celebraron en Santiago o 50 aniversario de ASPAS cunha xornada de convivencia familiar

Máis de 300 asistentes festexaron este sábado en Santiago o 50 aniversario da Asociación de pais de persoas con discapacidade (ASPAS), reivindicando un "futuro con dereitos para as persoas con discapacidade intelectual", segundo afirmaron por parte da asociación nun comunicado aos medios.

A este acto conmemorativo acudiron membros de asociacións galegas de discapacidade intelectual, representantes de Fademga e representantes das administracións públicas, entre eles o director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, quen destacou o "labor desenvolvido por ASPAS neste cinco décadas, grazas á cal promoveron servizos de calidade, axustados ás necesidades das persoas, que incrementaron o seu grao de benestar".

Ademais, fixo fincapé na importancia de profundar na colaboración coas entidades que traballan na contorna de dá discapacidade dado que teñen un papel protagonista no desenvolvemento das persoas que máis o necesitan e tamén son un apoio fundamental para as familias".

Pola súa banda, o presidente de ASPAS, Marcelo da Cruz, lembrou que o que conseguiron "sería imposible sen o esforzo das persoas con discapacidade intelectual, as súas familias, os profesionais os voluntarios e os colaboradores".

UN DÍA DE CELEBRACIÓN

Os primeiros actos da xornada estiveron orientados á presentación de "diferentes elementos conmemorativos do medio século de historia da entidade", que incluíron "a exhibición dun vídeo, a presentación dun libro e a inauguración dun monólito conmemorativo", tal e como afirman no devandito comunicado.

Posteriormente, tivo lugar a representación do musical 'Peter! Voamos!', e a continuación, a celebración continuou cunha comida e co acto de homenaxe 'Unha vida con ASPAS'.

OUTRAS ACTIVIDADES

Na segunda metade do ano, a asociación ten previstas outras actividades, entre as que destacan unha explosión sobre ou cincuentenario ou a instalación de mesas divulgativas para "achegar o labor que realiza ASPAS e os valores e ilusión que transmiten ás persoas que a compoñen".

No mes de decembro, como broche á programación, celebrarán un acto de peche do 50 aniversario. Desta forma, queren "honrar" a todas as persoas e entidades que "axudaron, durante o ano, a conmemorar o importante traballo realizado e os logros conseguidos ao longo da súa historia".