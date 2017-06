Xesús Bermello foi elixido este sábado novo secretario nacional de CIG-Ensino no seu VII Congreso, relevando así ao histórico Anxo Louzao. En concreto, obtivo 144 votos a favor, cero abstencións e cero votos nulos.

Xesús Bermello, novo secretario nacional de CIG-Ensino | Fonte: Europa Press

A xornada deste sábado foi "unha xornada de avaliación do traballo feito e de debate sobre as prioridades e retos futuros", na que tamén se elixiu unha nova Executiva Federal e os membros de CIG-Ensino que representarán á federación no Consello Confederal, tal e como indicou a CIG nun comunicado.

En concreto, compoñen a nova Executiva Federal --que tamén obtivo 144 votos a favor, cero abstencións e cero votos nulos--: Xesús Bermello, Marta Ferreiro, Xesús Fernández, Ana Rodiño, Xesús Diz, Mª Xosé Rodríguez Martínez, Diego Fenda Sánchez, Xosé M. Nogueira, Laura Arroxo Reguera, Xosé Anxo Terán, Henrique García e Teresa Carballido.

Pola súa banda, a candidatura presentada para o Consello Confederal recibiu exactamente os mesmos apoios que nos outros dous casos. Deste xeito, representarán á federación neste organismo: Xesús Bermello, Marta Ferreiro, Xosé Saiáns, María Xosé Rodríguez, Diego Fenda e Divina Núñez.

No seu discurso de clausura, Xesús Bermello comezou destacando o labor desenvolvido polos compañeiros e compañeiras que neste Congreso deixaron a Executiva da CIG-Ensino --Paula Bergantiños, Xosé Lois Rivera, Duarte Correa e Marta Dacosta-- e, nomeadamente, ao que foi nos últimos 16 anos o seu secretario nacional: Anxo Louzao.

"É unha referencia dentro e fóra do sindicato e déixanos o seu maxisterio, o seu traballo infinito e o seu compromiso inquebrantable", destacou Xesús Bermello.

LOUZAO, "UN DOS IMPRESCINDIBLES"

Bermello subliñou ademais a súa entrega "absoluta" por un modelo sindical que, afirmou, "axudou como ninguén a modelar". Por iso, asegurou que "é un dos imprescindibles", á vez que lembrou aos compañeiros falecidos neste último ano, Xan Carlos González Basanta e Xulia Rodríguez Bravo.

Así mesmo, denunciou que o capitalismo "empregou a crise, non como catarse, senón como purga dos dereitos conquistados ao longo de décadas".

Xesús Bermello tamén denunciou o papel de "vasallo de baixo rango" da Xunta, da que dixo que non ten "capacidade nin interese polo autogoberno".

A continuación, cargou contra a "galegofobia acentuada" do Goberno do PP desde a chegada de Feijóo, coa "intención clara de camiñar cara á residualidade do noso idioma".

Cara aos próximos catro anos, apuntou como obxectivos "manter o combate contra a LOMCE e contra os intentos de maquillala"; "defender a normalización lingüística e a galeguización do ensino, coa necesidade dun marco superador do decreto do plurilingüismo"; e "a recuperación dos dereitos sociais, laborais, salariais e profesionais roubados ao profesorado".