39 Congreso.- O PSOE aposta por adondar na plurinacionalidade do Estado

O 39 Congreso Federal do PSOE deu esta tarde o visto e prace ao recoñecemento plurinacional do Estado, ao aceptar o texto proposto polo equipo de Pedro Sánchez no que se expón unha reforma federal da Constitución española neste sentido. O texto quedará así tras rexeitarse unha emenda de Asturias que expuña suprimir o termo "plurinacional", aínda que na votación esta emenda estivo a piques de pasar ao Pleno porque contou co 19,9 por cento de votos a favor.

O texto proposto á Comisión na que se debateu o modelo de Estado é o do documento co que Pedro Sánchez gañou as primarias do partido a secretario xeral. E o seu contido defendeuno a deputada do PSC Meritxel Batet.

No mesmo se aposta por "unha reforma constitucional federal, mantendo que a soberanía reside no conxunto do pobo español" para "perfeccionar o recoñecemento do carácter plurinacional do Estado apuntado no artigo 2 da Constitución".

Esta proposta xustifícase despois de explicar que "as tensións relacionadas coa organización territorial do Estado foron unha constante na historia da España moderna" e de que a "falta dunhas solucións comunmente aceptadas ocasionaron tensións competenciais".

Lembran no texto que "nos últimos anos" estas tensións tamén foron "identitarias, baseadas en supostos agravios comparativos". Por iso, e ante esta situación, o equipo de Sánchez entende que o federalismo "coas súas premisas de cooperación, colaboración, solidariedade, e lealdade institucional e interterritorial", como o define na Declaración de Granada, "pode e debe ser a solución dunha España orgullosa da súa diversidade e comprometida co autogoberno das Comunidades que a integran".

O texto foi aprobado tal e como o presentou o equipo do secretario xeral, pero fíxoo despois de debater tamén unha emenda de Asturias en contra de incluír a palabra "plurinacional".

A emenda rexeitouse con 165 votos en contra, pero contou con 41 votos a favor. Non pasará ao debate no Plenario, que se reunirá ao dez da noite para aprobar o ditame dos relatorios, por unhas décimas xa que foi apoiado polo 19,9 por cento dos votos e para que a emenda siga viva e pase ao Pleno necesita o 20 por cento.