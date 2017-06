AM.- 39 Congreso.- Pilar Cancela formará parte da Executiva de Pedro Sánchez

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, confirmou que formará parte da nova Executiva deseñada polo secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, con quen se viu esta tarde no Palacio Municipal de Congresos, lugar onde se celebra o Congreso socialista.

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

Tamén se manterá como membro nato o alcalde de Vigo, Abel Caballero, na súa calidade de presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

Mentres Pilar Cancela apoiou a candidatura de Pedro Sánchez nas eleccións primarias para elixir o secretario xeral do Partido Socialista, Abel Caballero apostou publicamente pola andaluza Susana Díaz, quen finalmente quedou en segunda posición.

En canto ao Comité Federal, Cancela explicou que son as delegacións provinciais as que negocian a súa representación e que no caso galego vai haber renovación do seu cinco representantes. "Hai un tempo novo", xustificou. "Non significa que sobre ninguén, senón que é un tempo determinado e corresponde dar un papel a determinadas persoas", engadiu.

No haber de Pilar Cancela está a súa proximidade con Pedro Sánchez, quen na súa anterior etapa chegouna a situar no goberno que prevía formar e, posteriormente, levantouna á presidencia da Comisión de Igualdade do Congreso.

A iso súmase o labor que veu desenvolvendo como presidenta da xestora do PSdeG a partir da dimisión de José Ramón Gómez Besteiro como secretario xeral hai case un ano e tres meses.

NON PODERÍA COMPETIR POLA DIRECCIÓN DO PSdeG

Dado que Cancela formará parte da Executiva de Pedro Sánchez, non podería competir polas rendas da federación galega en canto se abra o proceso, dado que Sánchez xa avanzou que na súa directiva non haberá sitio para os 'baróns' territoriais.

Na anterior etapa de Pedro Sánchez, o único galego membro de Ferraz era o propio Besteiro, pero abandonou o posto xunto coas súas responsabilidades orgánicas en Galicia por mor dunha decena de imputacións xudiciais.

Como membro nato, ademais, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, podía acudir ás reunións do PSOE en representación da FEMP.

CANCELA DEFENDE A PLURINACIONALIDAD

En declaracións durante a celebración do conclave, Pilar Cancela asegurou que sente cómoda co concepto de plurinacionalidad que defende Pedro Sánchez e que vai aprobarse no 39 Congreso do PSOE, porque ao seu xuízo é "a realidade deste país".

A continuación, defendeu o respecto á Constitución de 1978 da que son coautores os socialistas, pero tamén apostou por recoñecer na Carta Magna que hai territorios con feitos diferenciados, como a lingua e a tradición.

"A política está para resolver esas cuestións, non nos escondamos detrás do silencio e das trincheiras e fagamos política", dixo a dirixente galega.