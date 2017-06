Risco por mor das altas temperaturas en 34 provincias este domingo

As temperaturas continuarán subindo este domingo establecéndose en valores anormalmente altos, especialmente nos vales do Guadalquivir, do Guadiana e do Tajo.

As altas temperaturas suporán un risco en 34 provincias. Así, Cádiz, Granada, Huelva, Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cidade Real, Conca, Guadalaxara, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Lleida, Tarragona, Navarra, A Coruña, Lugo, Pontevedra e A Rioxa, activarán os avisos de cor amarela (risco), segundo a Axencia Estatal Meteoroloxía.

Avisos por risco importante en Córdoba, Xaén, Sevilla, Toledo, Ávila, León, Salamanca, Valladolid, Zamora, Madrid, Badaxoz, Cáceres e Ourense, onde as temperaturas se situarán ao redor dos 40º chegando a superalos nalgunhas zonas.

O día comezará con nebulosidade de evolución diúrna en áreas do Sistema Central, de Estremadura, do oeste de Castela-A Mancha e de Andalucía, con posibilidade de chuvascos dispersos ou treboadas, máis probables nas serras béticas e no sueste peninsular.

No resto da Península predominarán os ceos pouco nubrados ou despexados, coa excepción do litoral galego, onde poderán formarse nubes baixas ou bancos de néboa. En Canarias o ceo mostrarase con intervalos nubrados no norte, sen descartar algunha precipitación ocasional pola mañá nas illas de maior relevo e pouco nubrado ou despexado no resto do arquipélago.

O vento será de compoñente norte rolando a leste en Empordán e en Menorca, e de compoñentes norte e leste no litoral cantábrico e no litoral norte de Galicia. Predominio do compoñente leste na área mediterránea e en áreas do leste da Península, con intervalos de forte no Estreito.