39 Congreso.- Pilar Cancela coordinará a área de Políticas Migratorias e PSOE do Exterior na Executiva de Sánchez

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, coordinará a área de Políticas Migratorias e PSOE do Exterior dentro da Executiva Federal deseñada polo secretario xeral dos socialistas, Pedro Sánchez. Nesta área, será secretario de Política de Refuxiados o senegalés Luc André Difou, que provén do Grupo Federal Afrosocialista de Canarias e que chegou a España en 1992 como inmigrante sen papeis, pasando mes e medio durmindo na rúa.

O líder do PSOE deseñou unha ampla Executiva Federal composta por 49 persoas que respecta o seu compromiso coa paridade --a pesar de que hai nove homes máis que mulleres-- e na que se rodeou de fieis lle.

Dos membros da Executiva, 29 son homes e 20 mulleres, quen representan o 41 por cento do total, respectando o criterio de paridade, que fixa no 40 por cento o mínimo de presenza feminina no directorio.

O único esforzo que fixo Sánchez por integrar na súa Executiva a persoas das candidaturas que rivalizaron con el nas primarias é a incorporación do exlehendakari vasco Patxi López, como secretario de Política Federal. Non hai en cambio ningún próximo á presidenta andaluza, Susana Díaz, que tampouco quixo colocar á súa xente nesta Executiva.

O mediático alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, que ten máis de 454.000 seguidores na rede social Twitter, onde é moi activo, tamén entra na Executiva como responsable para a dinamización de agrupacións locais, dentro da área que dirixirá o secretario de Organización, José Luís Ábalos.

O actual secretario xeral do PSOE de Albacete, Manuel González, ao que algúns sitúan como posible alternativa a Emiliano García-Page no próximo Congreso Rexional, tamén se incorpora á Executiva de Sánchez como secretario de Agricultura, Gandaría e Pesca.

Esta é a lista completa que compón a Executiva Federal de Pedro Sánchez que se someterá este domingo a votación do milleiro de delegados que participan no 39 Congreso Federal do PSOE:

- Presidenta: Cristina Narbona

- Secretario xeral: Pedro Sánchez

- Vicesecretaria xeral: Adriana Lastra

- Secretario de área de Organización: José Luís Ábalos. Del dependerán os secretarios executivos Santos Cerdán (Coordinación Territorial), Francisco Salazar (Acción electoral), José Antonio Rodríguez (Dinamización de Agrupacións Locais) e Javier Izquierdo (Formación).

- Secretaria de área de Igualdade: Carmen Calvo, que traballará coa secretaria ejecuutiva para l a violencia de xénero Susana Ros.

- Secretario de área de Política Federal: Patxi López.

- Portavoz: Óscar Puente.

- Secretaria de área de Relacións Institucionais e Administracións Públicas: Alfonso Gómez de Celis. Con el traballará a secretaria executiva de Función Pública, Isaura Leal.

- Secretario de área para a Transición Ecolóxica da Economía: Hugo Morán. Del dependerán os secretarios executivos Concepción Andreu (Mundo rural), Francisco Boya (Montaña) e Pedro Casares (Transportes e infraestruturas).

- Secretario de área de Agricultura, Gandaría e Pesca: Manuel González. Traballará coa secretaria executiva de Pesca, María Luisa Faneca.

- Secretaria de área de Políticas Migratorias e do Exterior: Pilar Cancela. O secretario executivo de política de refuxiados será Luc André Difou.

- Secretaria de área de Ordenación Territorial e Políticas de Vivenda, Beatriz Corredor.

- Secretaria de área de Cohesión e Integración, Nuria Parlon. Con ela traballarán os secretarios executivos Maria Luisa Carcedo (Sanidade e Consumo), Begoña García-Retegui (Servizos Sociais, Dependencia e Discapacidade), Ían García do Blanco (Cultura e Deportes) e María Luz Martínez Seijo (Educación e Universidades).

- Secretaria de área de Política Municipal: Susana Sumelzo. Da súa Secretaría dependerán as secretarías executivas en mans de Alejandro Adoitar (adxunto de Política Municipal), José Vélez (Pequenos Municipios), Vicent Torres Guasch (Provincias, Cabidos e Consells).

- Secretario de área de Relacións Internacionais: Héctor Gómez. Na súa área están Iratxe García (UE) e Belén Fernández (Cooperación ao desenvolvemento).

- Secretaria de área de Movementos Sociais e Diversidade: Mónica Silvana. Os secretarios executivos da súa área serán María Jesús Castro (Maiores) e Ignacio López (Movementos Sociais).

- Secretaria de Política Económica e Emprego: Manuel Escudeiro. Con el traballarán os secretarios executivos Toni Ferrer (Emprego e Relacións Laborais), Carlos Ruiz (Industria, Comercio e Turismo), Milagros Tolón (Economía das Cidades) e Magdalena Valerio (Seguridade Social e Pacto de Toledo).

- Secretario de área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación: Francisco Polo.

- Secretario de área de Estudos e Programas: José Félix Tezanos

- Secretario de área de Transparencia e Democraciaz Participativa: Odón Elorza.

- Secretario de área de Xustiza e Novos Dereitos: Andrés Perelló. Con el traballarán os secretarios executivos José Manuel Rodríguez Uribe (Laicidad) e Fernando Martínez (Memoria histórica).