Un total de 13 galegos formarán parte do Comité Federal, entre eles Lara Méndez, Gonzalo Caballero e González Formoso

A delegación galega estará representada no Comité Federal do PSOE por un total de 13 persoas, dúas persoas máis que no anterior período, cando eran 11. En concreto, son catro as persoas que tiñan que ser relevadas deste órgano neste congreso: o exministro José Blanco (Lugo); a exportavoz do PSOE coruñés Mar Barcón (A Coruña); a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva (Pontevedra); e a presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela (A Coruña). E é que esta última coordinará a área de Políticas Migratorias e PSOE do Exterior na nova Executiva de Pedro Sánchez, segundo indicaron a Europa Press fontes socialistas.

O tres primeiros, José Blanco, Mar Barcón e Carmela Silva apoiaron a Susana Díaz nas primarias para liderar o partido, mentres que Pilar Cancela apostou polo actual secretario xeral. De feito, a presidenta da xestora do PSdeG deixará de ser membro do Comité Federal debido a que pasa a selo da Executiva, onde tamén formará parte da Permanente, un grupo máis reducido composto por 18 persoas da máxima confianza de Pedro Sánchez.

Cubrirán as súas vacantes no Comité Federal, composto por un total de 132 persoas, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; Diego Taibo, da máxima confianza do presidente do PSOE provincial, Julio Sacristán, e coordinador da plataforma de apoio a Pedro Sánchez na Coruña; e o vigués Gonzalo Caballero, firme defensor de Pedro Sánchez.

A estes, o PSdeG conseguiu sumar, por iso pásase de 11 membros a 13, á pontevedresa Maica Larriba e á ourensá Bibiana Iglesias, membro da xestora do PSdeG.

Os outros sete membros do Comité Federal serán renovados no Congreso galego, que se prevé celebrar no mes de outubro, tras as primarias do PSdeG.