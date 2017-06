A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, asegurou este domingo que a delegación galega está "tremendamente satisfeita" coa súa representación tanto na Executiva como no Comité Federal do PSOE. En concreto, a propia Pilar Cancela coordinará a área de Políticas Migratorias e PSOE do Exterior dentro da Executiva Federal, unha área coa que sente "moi identificada", pois ela mesma, lembrou en declaracións a Europa Press, foi emigrante.

Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

No Comité Federal, a delegación galega estará representada por un total de 13 persoas, dúas máis que na etapa anterior, cando eran 11. En concreto, son catro as persoas que debían ser relevadas deste órgano: o exministro José Blanco (Lugo); a exportavoz do PSOE coruñés Mar Barcón (A Coruña); a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva (Pontevedra); e a presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela (A Coruña).

Cubrirán as súas vacantes no Comité Federal, composto por un total de 132 persoas, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; Diego Taibo, da máxima confianza do presidente do PSOE provincial, Julio Sacristán, e coordinador da plataforma de apoio a Pedro Sánchez na Coruña; e o vigués Gonzalo Caballero, firme defensor de Pedro Sánchez. A estes, o PSdeG conseguiu sumar --por iso pásase de 11 a 13 membros galegos no Comité Federal-- á pontevedresa Maica Larriba e á ourensá Bibiana Iglesias, membro da xestora do PSdeG.

Os outros sete membros do Comité Federal serán renovados no Congreso galego, que se prevé celebrar no mes de outubro, tras as primarias do PSdeG.

REPRESENTACIÓN "AMPLA" NO COMITÉ FEDERAL

Para Pilar Cancela, quen tamén formará parte da Permanente dentro da Executiva, a representación galega no Comité federal é "ampla", xa que se conseguiu, remarcou, pasar de 11 a 13 membros. Pero ademais, este 39 Congreso do PSOE foi, ao seu xuízo, "un bo congreso" con "un bo resultado", pois se apreciou, asegurou, "un apoio dun modo contundente" ao secretario xeral, Pedro Sánchez.

A política galega nada en Stuttgart, quen se mostrou moi ilusionada, xa tivo a oportunidade esta mañá de reunirse con delegacións do PSOE no exterior, a pesar de coñecerse a última hora deste sábado que coordinaría a área de Políticas Migratorias e PSOE do Exterior.

Preguntada por se a composición da Executiva e do Comité Federal poderían xerar críticas nalgúns sectores do PSdeG que non apoiaron a Pedro Sánchez, Pilar Cancela rexeitou entrar "nese tipo de cuestións" e lembrou que "foron as propias delegacións provinciais as que tomaron este tipo de decisións".

Sobre o Congreso galego, a presidenta da xestora do PSdeG, quen non podería competir polas rendas do PSdeG porque Pedro Sánchez avanzou que na súa directiva non haberá sitio para os 'baróns' territoriais, volveu a indicar que se celebrará no mes de outubro, tras as primarias, que terán lugar en setembro.