Tribunais.- Piden seis anos de prisión para dous homes, un deles policía, por romper os ósos da cara a outro

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña celebrará este martes 20 de xuño, ás 13,00 horas, un xuízo por lesións no que se piden para dous homes, un deles membro da Policía Nacional, seis anos de prisión, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En concreto, os dous están acusados de agredir a outra persoa á que, presuntamente, rompéronlle varios ósos da cara. Por iso, a Fiscalía solicita para cada un deles unha pena de seis anos de cárcere.

No caso do axente, como petición alternativa, expón 24 meses de multa a razón de 15 euros por día se se considera que non participou nos feitos, pero que non fixo nada para impedila ou atrapar a algún dos autores.

ENFRONTAMENTO DE MADRUGADA

No seu escrito de cualificación, o Ministerio Público sostén que os procesados se atoparon, de madrugada, en agosto de 2014, con outro grupo de mozos e mozas cos que tiveron un encontrón verbal.

Posteriormente, os dous grupos volvéronse a atopar na zona dos Cantóns Village e un dos procesados "golpeou cun obxecto contundente tipo puño americano" á vítima, que recibiu tamén numerosas patadas.