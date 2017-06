Temperaturas máximas superiores aos 39 graos na comarca de Valdeorras e no sur e na zona do Miño de Ourense

A comarca de Valdeorras, o sur de Ourense e a zona bañada polo Miño ao seu paso por esta provincia rexistrarán, a partir das 15,00 horas deste domingo e ata as 21,00 horas, temperaturas máximas superiores aos 39 graos. Por iso, nestas zonas está activado o nivel laranxa debido á onda de calor que afecta á Comunidade galega.

Pola súa banda, o sur e o centro de Lugo e o noroeste de Ourense tamén rexistrarán temperaturas elevadas. De feito, segundo a información de Meteogalicia, estas zonas rexistrarán, a partir das 15,00 horas deste domingo e ata as 21,00 horas, temperaturas máximas superiores aos 36 graos. Nestas zonas está activado o nivel amarelo.

Serán un pouco inferiores as temperaturas no interior da Coruña e na zona do Miño de Pontevedra, onde as temperaturas máximas serán superiores aos 34 graos a partir das 15,00 horas deste domingo e ata as 21,00 horas. Nestas zonas está activado o nivel amarelo.