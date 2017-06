Case 40.000 persoas piden que se prohiba en Galicia a presenza de menores en batidas de caza

Preto de 40.000 persoas piden que se prohiba en Galicia a presenza de menores en batidas de caza. De feito, a asociación animalista Libera e a Fundación Franz Weber trasladarán esta peticición á totalidade dos grupos parlamentarios no Pazo do Hórreo co obxectivo de elevar ata os 18 anos a idade mínima para participar en cazarías e batidas.

Caza, Xabaril | Fonte: Europa Press

Disto deu conta nun comunicado Libera, onde informou de que, a través da campaña 'Non é un xogo' e dunha petición na plataforma Change.org, lograron "sumar máis de 39.000 rúbricas".

Segundo explicou este colectivo, a Lei de Caza de Galicia establece a idade mínima para participar neste tipo de actividades nos 16 anos. É por iso que desde a asociación piden "un cambio normativo que impida que menores de idade poidan saír ao monte portando armas, co consecuente risco que supón", á vez que alegan que "os menores de 18 anos non teñen dereito a sufraxio nin capacidade para decidir plenamente sobre a súa vida".

Así pois, Libera trasladará a súa demanda á totalidade dos grupos parlamentarios. Unha demanda que, segundo apuntaron, "debería ser aprobada antes do mes de outubro, data na que dá comezo a tempada de caza de 2017 e onde os menores con licenza poderían seguir participando".