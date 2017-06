Feijóo traslada a través das redes sociais as súas condolencias ás familias das vítimas do incendio de Portugal

O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, trasladou as súas condolencias ás vítimas do incendio de Portugal que, ata o momento, causou 62 mortos e decenas de feridos.

A través dunha mensaxe na súa conta de Twitter, o titular da Xunta expresou o seu pesar polo acontecido no municipio de Pedrógão Grande.

"Galicia está co pobo portugués. As nosas condolencias para os familiares das vítimas do lume. --Galicia está co pobo portugués. As nosas condolencias para os familiares das vítimas do incendio--", reza o tuit de Feijóo, que aparece asinado coas súas iniciais "ANF".

O número de mortos no incendio que se desencadeou na tarde do sábado nunha zona forestal do municipio de Pedrógão Grande, na localidade portuguesa de Leiria aumentou a 62, segundo o último balance proporcionado no mediodía deste domingo polo secretario de Estado no Ministerio do Interior, Jorge Gomes.