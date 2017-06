Rajoy realiza a súa habitual Ruta dá Pedra e dá Auga a pesar das altas temperaturas que rexistran Pontevedra e Galicia

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, volveu este domingo pola mañá á súa habitual Ruta da Pedra e da Auga, que transcorre entre os concellos pontevedreses de Meis e Ribadumia.

Así o confirmaron a Europa Press fontes do partido, que tamén indicaron que Mariano Rajoy, a quen as altas temperaturas que rexistra Galicia non lle impediron realizar a súa habitual ruta, estivo acompañado polo presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Pontevedra, José Benito Suárez Costa.

Esta mesma mañá, o presidente do Goberno escribiu un tuit no que mostrou a solidariedade dos españois coa traxedia acaecida en Portugal, onde un gran incendio forestal no termo municipal de Pedrógão Grande cobrouse xa a vida de 62 persoas. "Sobrecogido pola traxedia de Pedrógão Grande. O pobo portugués conta coa nosa solidariedade, apoio e agarimo, @antoniocostapm. MR", reza o tuit de Mariano Rajoy.