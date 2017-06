O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, defendeu que a Cámara galega é, "posiblemente", a "máis eficiente de España". "Eficiente significa que somos o Parlamento que máis capacidade produtiva lexislativa ten con menor custo", explicou, xusto antes de precisar que se acaban de publicar os datos dos custos dos parlamentos en España e que o galego arroxa "os mellores datos".

Miguel Santalices | Fonte: Europa Press

"Nós somos o Parlamento que máis leis aprobou, o que máis horas de debate tivo na lexislatura pasada e imos camiño de selo tamén nesta", defendeu nunha entrevista en Radio Galega, para logo apuntar, no entanto, que a Cámara galega é a que "menos" lle "está custando".

A continuación, referiuse ao custo dun deputado no Parlamento galego: "Aquí, o custo dun deputado, tomando como referencia que o custo dun deputado sae de coller o orzamento total do Parlamento no que están incluídos 100 funcionarios, os gastos diarios, todo iso para que os deputados poidan facer o seu labor, arroxa un custo de 222.000 euros ao ano por deputado".

Neste sentido, fixo unha comparativa co Parlamento vasco, que ten, subliñou, o mesmo número de deputados que o galego. "O custo por parlamentario está en 422.000 euros", sinalou en relación ao Parlamento de Euskadi.

Así mesmo, Santalices valorou que se rebaixou o nivel de crispación con respecto á lexislatura pasada. No entanto, chamou aos deputados a evitar as descualificacións nos debates que manteñen a través das redes sociais. "Somos deputados as 24 horas do día", remarcou.

COMISIÓN DAS CAIXAS

Santalices anunciou resultados a curto prazo da comisión das caixas. "Haberá resultados en breve", asegurou, para logo, tras ser preguntado respecto diso, condicionar unha reforma do regulamento da Cámara a que exista consenso entre os grupos. "Neste caso prefiro que sexan os grupos os que formulen as súas peticións e, se hai consenso, non habería ningún problema a abordar unha reforma", manifestou.

Sobre a moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy, que finalmente non prosperou, defendeu que "nos parlamentos tamén hai que facer unha economía procesual": "Os parlamentos teñen uns custos que os pagan todos os cidadáns".