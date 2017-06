A recentemente elixida coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, incidiu en que En Marea, partido instrumental polo que é deputada no Parlamento galego, debe centrarse en traballar "nas propostas políticas" e deixar ao carón "debates internos estériles".

A deputada de En Marea e membro de EU Eva Solla | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida este domingo en Radio Nacional de España recollida por Europa Press, Solla incidiu en que Esquerda Unida sempre apostou pola confluencia. "Iso non significa que vala absolutamente todo", apostilou.

Así, indicou que Luís Villares "merece todo o respecto como portavoz". "Outra cousa é o devir do proxecto en se. É imprescindible situar a En Marea dentro do traballo de propostas", remarcou.

Cuestionada sobre a nova etapa que abre Esquerda Unida tras a súa elección como coordinadora nacional sucedendo a Yolanda Díaz, Solla situou como reto do partido "reforzar e mellorar naquelas áreas onde se fixo menos ben ou non houbo tanto tempo para traballar".

MOCIÓN DE CENSURA

Logo do rexeitamento do Congreso dos Deputados á moción de censura contra Mariano Rajoy presentada polo grupo confederal de Unidos Podemos, a deputada de En Marea cre que non supuxo "un fracaso", xa que se logrou "expor un programa de goberno alternativo".

Así mesmo, criticou ao PSOE por criticar "coa boca grande" os casos de corrupción do PP pero "coa boca pequena" descartar "facer uso dous instrumentos que contempla a Constitución para facer fronte a esa realidade".

Así, ante a posibilidade de que nun futuro póidase presentar unha nova moción de censura contra Rajoy cun proxecto de goberno entre Podemos e socialista, Solla opinou que ese extremo debe valorarse "desde programas políticos".