AMP.- Abegondo e Oza-Cesuras decretan este luns un día de loito oficial pola morte do toureiro Iván Fandiño

Os Concellos de Abegondo e Oza-Cesuras (A Coruña) decretarán este luns un día de loito oficial polo falecemento do toureiro Iván Fandiño tras sufrir unha colleita na tarde deste sábado en Francia. En concreto, o toureiro tiña familia no municipio de Abegondo, como a súa nai, natural da parroquia de Figueroa.

O alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, transmitiu este domingo as súas condolencias en nome da Corporación á familia do toureiro. Este martes gardarase ademais un minuto de silencio no pleno da Corporación, tal e como indicou o Concello nun comunicado.

O Consistorio manifesta o seu fondo pesar polo falecemento do toureiro, que xerou consternación no municipio entre os amigos e achegados á familia.