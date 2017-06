Tribunais.- A Audiencia de Ourense retoma o luns o xuízo contra o acusado de matar á súa muller no CHUO

A Audiencia Provincial de Ourense retomará este luns día 19 o xuízo contra o home acusado de matar á súa muller no Complexo Hospitalario Universitario ourensán (CHUO), despois de que o pasado 6 de xuño celebrar a proba pericial anticipada, ante a imposibilidade dun dos forenses de acudir esta semana.

Deste xeito, está sinalado o inicio do xuízo para as 9,30 horas deste luns 19 de xuño na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Ourense e está previsto que se prolongue ata o xoves.

Na proba pericial anticipada, os forenses que analizaron o corpo da vítima, Isabel Fontes, de 66 anos, supostamente asasinada o seu marido, Aniceto R.C., de 77 anos, no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense en 2015, certificaron que a muller recibiu dúas feridas cun coitelo, unha "de tenteo" e outra na que o agresor introduciu ata catro veces a arma e que lle atravesou o corazón "tres veces".

A Fiscalía pide 39 anos de prisión para o acusado, A.R.C., polo asasinato da súa parella no CHUO, onde estaba ingresada tras ser intervida das feridas infligidas días antes no domicilio de ambos en Verín.

Segundo o escrito de acusación da Fiscalía, recollido por Europa Press, sobre as 21,00 horas do 1 de abril de 2015 o acusado, de 77 anos e sen antecedentes penais, tras permanecer en casa duns veciños regresou ao seu domicilio en Verín en compañía da súa muller, M.I.F.F., e aproveitando que esta se quedou durmida no sofá, "achegouse a ela portando un martelo nas mans e, prevaliéndose da súa situación de indefensión, golpeou reiteradamente co martelo, con ánimo de acabar coa vida" da vítima.

PREPARAR A VIVENDA

"Na firme crenza de que xa acabara coa vida da súa esposa, o acusado dispúxose a preparar a vivenda co fin de aparentar que fora vítimas dun roubo e así eludir a acción da Xustiza, simulando que persoas descoñecidas entraran no domicilio e agredido a M.I., co fin de roubarlles", segundo o relato do Ministerio Público.

A vítima, que estaba sondada e sen poder comunicarse máis que con lixeiros movementos de cabeza e apertóns de man, permaneceu na unidade de reanimación ata o 29 de abril, cando foi trasladada á cuarta planta do centro hospitalario, onde se turnaban o procesado, a súa filla e o xenro do primeiro.

"Sobre as 5 ou 6 horas do 8 de maio de 2015, aproveitando o procesado que a compañeira de habitación de M.I. no centro hospitalario e ela mesma achábanse durmidas, levantou o seu camisón e asestoulle cun coitelo de cociña que portaba dúas puñaladas", o que lle ocasionou a morte. Ademais, "deuse a si mesmo diversas puñaladas no abdome, brazo esquerdo e pescozo, a consecuencia das cales se produciu unha hemiplejía dereita secundaria ao dano en carótida esquerda", segundo engade a Fiscalía.

DELITOS

Por iso, a Fiscalía considera que os feitos son constitutivos dun delito de asasinato tentado no caso da primeira agresión e dun delito de asasinato consumado, os feitos sucedidos no CHUO.

Deste xeito, o Ministerio Fiscal considera ao procesado responsable en concepto de autor e engade a agravante mixta de parentesco en ambos os delitos. Así, solicita 14 anos de prisión polo delito de intento de asasinato e 25 anos de cárcere polo delito consumado de asasinato.

En concepto de indemnización pide que o procesado indemnice aos herdeiros legais da muller, con exclusión del mesmo, en 6.000 euros e ao Sergas en 40.997,51 euros --cantidade que se corresponde cos gastos de asistencia á falecida--.