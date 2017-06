As novas liñas de autobús, a debate este luns nunha reunión a tres bandas antesala da primeiro xornada de folga

As novas liñas de autobús que deseñou a Xunta na primeira fase do plan de transporte público de Galicia volverá debaterse este luns nunha reunión a tres bandas entre a Consellería de Infraestruturas, as federacións que agrupan ás empresas e os sindicatos UXT, CC.OO. e CIG.

A cita, antesala da primeira xornada de folga convocada polos representantes dos traballadores, chega despois dun encontro este venres sen achegamentos entre as partes, que, con todo, si mostraron a súa disposición a dialogar.

Por unha banda, a patronal e as organizacións sindicais defenden empezar de cero un novo documento, ao oporse ao modelo que aspira a implantar o Goberno galego --de integración do transporte escolar nas liñas regulares de pasaxeiros--, posto que aseguran que destruirá negocio e emprego.

Pola súa banda, o departamento de Ethel Vázquez defende o seu anteproxecto "como alternativa para garantir que a partir de agosto haberá servizos despois das renuncias das empresas a seguir prestando máis de 500 liñas".

A INCÓGNITA, SE HABERÁ FOLGA

A proximidade entre a reunión deste luns e o primeiro paro do martes, ao que sucederá outro o mércores --e así indefinidamente todas as semanas--, fai difícil pensar nunha desconvocatoria de folga, aínda que UXT, CC.OO. e CIG advirten de que todo é posible, se hai vontade.

Con todo, a Xunta xa fixou uns servizos mínimos, que se sitúan ao redor dun terzo para os servizos regulares e cobren a totalidade para os escolares.

A TENSA REUNIÓN DO VENRES

O venres, o tres partes mantiveron unha tensa reunión á que convocara a consellería tras ofrecerse a mediar polo conflito que, en paralelo, manteñen patronal e sindicatos polo bloqueo dos convenios colectivos --que teñen carácter provincial--.

Anetra, Fegabús e Transgacar (tres do catro federacións do sector, xunto a Fegatravi) advirten de que esta negociación está hoxe supeditada "a un plan que implica menos postos de traballo e precarización das condicións laborais".

Tamén a Confederación Galega de ANPAs de centros públicos expresou o seu rexeitamento ao proxecto de Infraestruturas, a través dun comunicado de prensa, "por converter o transporte escolar en transporte de viaxeiros con reserva de praza".

OS ARGUMENTOS

Dun lado, as centrais sindicais auguran a desaparición de ata un milleiro de traballadores, dun persoal que en total rolda as 7.000 persoas.

As empresas esgrimen que as pequenas compañías, as que abastecen o rural, quedarán sen ata un 70% da súa carga de traballo co novo deseño.

Mentres, precisamente, a Xunta defende que redactou este plan "como alternativa" para que a partir de agosto haxa servizos e emprego despois das renuncias das empresas a seguir prestando máis de 500 liñas".

OS ANTECEDENTES

En marzo de 2016, o Tribunal Supremo anulou a prórroga das concesións de autobuses de liña regular que o Executivo autonómico impulsou en 2009.

Agora que debe volver adxudicar a maior parte das concesións, a administración autonómica pretende tamén reestruturar boa parte das liñas.