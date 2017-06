Goberno e CCAA selan este luns o acordo que permitirá a estas xestionar o 80% do 0,7% do IRPF

A ministra de Sanidade, Servizos e Igualdade, Dolors Montserrat, selará este luns, no Consello Territorial de Dependencia e Servizos Sociais, o acordo cos conselleiros do ramo que lles permitirá xestionar o 80% das subvencións con cargo ao 0,7% do IRPF. O Estado, pola súa banda, farase cargo do 20% restante e non do 100% como ata agora.

Precisamente, o pasado venres 16 de xuño o Consello de Ministros aprobou a tramitación urxente do real decreto que regula este novo modelo, en aplicación da sentenza do Tribunal Constitucional, do pasado mes de xaneiro, que deu a razón á Generalitat de Cataluña por invasión competencial. Este sistema de xestión conta co rexeitamento unánime da ONG do Terceiro Sector.

"A urxencia débese á necesidade de garantir que a xestión destas subvencións realícese este ano e que, deste xeito, asegúrese a atención a todas as persoas en situación de vulnerabilidade que se benefician do programa do IRPF", sinalaba a resolución do Consello de Ministros.

Este programa de subvencións, que se creou en 1988, permitiu ao Estado repartir 231,29 millóns de euros en 2016, grazas aos contribuíntes que marcaron a casa 'Actividades de Interese xeral consideradas de Interese Social' na declaración da renda.

O TERCEIRO SECTOR PEDÍA UNHA REPARTICIÓN 50/50

Coñecida a proposta final, a Asemblea da Plataforma Terceiro Sector-PTS Estatal, que falara co Executivo de establecer unha repartición 50/50, votou o pasado mércores 14 de xuño en contra do novo modelo e fíxoo por unanimidade.

Segundo o documento aprobado pola Asemblea, ao que tivo acceso Europa Press, as organizacións desmárcanse por entender que a proposta acordada é "profundamente negativa".

Ademais, advirten de que no 20% estatal incluiríanse tamén os abintestados, é dicir, os bens das persoas que morren sen deixar testamento, polo que a ONG consideran que serían unha porcentaxe mesmo aínda inferior ao 20% da recadación.

"Queriamos un tramo estatal cun bloque de programas, sólidos, amplos, innovadores e que asegurasen o fortalecemento das organizacións do Terceiro Sector de ámbito estatal para seguir construíndo un tecido ao servizo de políticas sociais transversais baseadas na igualdade, a equidade, a solidariedade e a redistribución", engaden na resolución.

Doutra banda, sinalan que o acordo alcanzado é de carácter provisional e revisarase no prazo dun ano, polo que solicitaron ao Ministerio garantías de futuro sobre posibles melloras do modelo e a participación da Plataforma no proceso de revisión.

FINANCIAMENTO SUFICIENTE, SEGURA E ESTABLE

En todo caso, tras esta decisión, a ONG reclaman ao Goberno fontes de financiamento alternativas "suficientes, seguras e estables", así como "manter e facer eficaz" o proceso de diálogo que "permita robustecer" o Terceiro Sector de Acción Social de ámbito estatal.

En definitiva, o Terceiro Sector advirte de que o consenso alcanzado coas comunidades autónomas "non é o que necesitan máis de 7,2 millóns de persoas beneficiarias" para dispor de "garantías de futuro dunha correcta e continuada atención".

"Non é o acordo que permite continuar e robustecer ao Terceiro Sector de ámbito estatal nin autonómico, e non é o acordo que ofrece as debidas garantías, de maneira suficiente e plasmada nunha norma, senón que abre unha fronte de incertezas e inseguridades sobre se os fondos do 0,7% terán unha aplicación finalista social cara ás persoas dos colectivos que foron obxecto tradicionalmente do 0,7%", sinala o escrito.

INADECUADO E POUCO TRANSPARENTE

Por iso, o Terceiro Sector exterioriza o seu "desacordo e desconformidade" co novo modelo 0,7% do IRPF polo trato "inadecuado" e "pouco transparente" do proceso de interlocución.

En todo caso, a Plataforma de Terceiro Sector e as mesas e plataformas territoriais continuarán actuando cun "espírito construtivo e de interlocución" cos poderes públicos pola súa misión na atención aos colectivos máis vulnerables ou en risco de exclusión, o fortalecemento da sociedade civil organizada en torno ao Terceiro Sector de Acción Social e na contribución ao desenvolvemento social do país, "velando sempre polos dereitos sociais e a dignidade das persoas polas que traballa".

Así mesmo, reitera a vontade da plataforma de "continuar unhas relacións de respecto e cooperación" que permita "manter unha alianza" co Goberno da Nación para "mellorar a cooperación co fin de atender ás persoas vulnerables".

Nesa liña de cooperación, consideran "prioritario" seguir mantendo o proceso de diálogo e interlocución entre as plataformas territoriais do terceiro sector e as consellerías de servizos sociais.

"Consideramos que debesen establecerse mecanismos de participación e interlocución na futura revisión do modelo da subvención 0,7% IRPF, e mesmo a culminación, reorientación e mellora daqueles aspectos do actual proceso sobre os que exista verdadeira vontade por parte do Goberno de acordalos co Terceiro Sector", defende a plataforma no documento.

Ademais, solicita participar no desenvolvemento de instrumentos complementarios para o financiamento das actividades do tramo estatal.

Por último, o documento reclama "retomar con carácter inmediato" a mesa negociadora do Terceiro Sector estatal co Goberno, "a fin de que acometa con celeridade os mandatos pendentes da Lei do Terceiro Sector de Acción Social".