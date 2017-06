Lixeiro descenso das temperaturas este luns cunha vintena de provincias en alerta

As temperaturas descenderán este luns, aínda que seguirán en valores anormalmente altos para a época do ano. Ao longo do día irase formando nebulosidade de evolución en gran parte do interior peninsular, que irán acompañadas de chuvascos e treboadas, especialmente durante a tarde.

Onda de calor en Sevilla | Fonte: Europa Press

O descenso das temperaturas e as choivas non serán suficiente para eliminar todos os avisos por altas temperaturas nas provincias de Huelva, Xaén, Zaragoza, Toledo, Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Madrid, Navarra, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, A Rioxa, Áraba, Biscaia e Guipúzcoa, onde se manterá o risco a causa da calor.

Avisos de cor laranxa (risco importante) en Córdoba, Sevilla e Badaxoz, onde as temperaturas se superarán os 40º con mínimas tamén altas, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía.

O ceo amencerá pouco nubrado, con algúns intervalos de nubes baixas no norte de Canarias, nos litorais de Galicia e Cataluña, na área do Estreito, en Baleares e en Melilla. Tamén presencia de nubes altas e medias na Península.

O vento será de compoñente leste na área mediterránea e no resto do litoral andaluz, con levante forte no Estreito. Vento frouxo no resto, con refachos fortes en zonas de treboada.