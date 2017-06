Morre un home tras producirse un escape de gas na súa vivenda na Coruña

Un home de idade avanzada faleceu na noite do domingo tras producirse un escape de gas, supostamente por mor dunha bombona, na súa vivenda na cidade da Coruña.

Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 21,00 horas do domingo un particular alertou dun cheiro a gas no domicilio deste home na rúa Antonio Ríos da cidade herculina.

O altertante indicou ao persoal do 112 Galicia que chamaban á porta, pero non había ninguén. Por iso, pasouse aviso aos Bombeiros da cidade, Urxencias Sanitarias e aos axentes da Policía Local.

Ao chegar, os Bombeiros da Coruña atopáronse co cadáver do home. Segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia medicalizada cuxo persoal confirmou no punto o falecemento do home S.M.Q., de 86 anos de idade.