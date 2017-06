Feridas catro persoas en dous accidentes en Caldas de Reis (Pontevedra) e Cambre (A Coruña)

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado no municipio de Caldas de Reis (Pontevedra) tras chocar un coche e unha moto e outras dúas ao caer da motocicleta na que circulaban na localidade de Cambre (A Coruña).

O primeiro sinistro sucedeu sobre as 19,30 horas do domingo cando os implicados circulaban pola estrada PO-305, á altura do cruzamento de Saiar, segundo informou o CAE 112 Galicia.

Tras o aviso d un particular, o 112 Galicia puxo en alerta aos servizos sanitarios de urxencia e solicitouse a colaboración dos axentes de Tráfico e Bombeiros do Salnés, así como do GES de Valga e de Protección Civil da localidade. Tamén se requiriu a intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada.

O 061, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias, trasladou a dúas persoas ao Hospital do Salnés, un home de 52 anos, J.P.S., de 52 anos, nunha ambulancia acompañado dun médico da PAC da zona, e un menor noutra ambulancia asistencial.

Por outra banda, case á mesma hora, outras dúas persoas resultaron feridas ao caer da moto na que viaxaban á altura do número 11 da Rúa Castellana, en Cambre.

Neste caso, foron técnicos sanitarios quen informaron o suceso ao 112 Galicia. Ata o lugar desprazáronse axentes da Policía Local e efectivos de Protección Civil. Os Bombeiros de Arteixo tamén foron alertados.

En concreto, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 mobilizou unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital A Coruña a un home de 62 anos, J.V.R., e á muller E.S.C., de 65 anos, segundo apuntaron fontes sanitarias.