A Xunta destina 9 millóns en dous anos á creación de superficies forestais en terras non agrícolas

A Consellería do Medio Rural destinará nove millóns de euros en dous anos á creación de superficies forestais en terras non agrícolas, segundo publica este luns o Diario Oficial de Galicia (DOG).

O orzamento total destinado a estas achegas é de 9 millóns de euros (3 millóns no 2017 e os 6 millóns restantes para o ano 2018) e o prazo de presentación de solicitudes será de trinta días hábiles contados a partir deste martes.

En canto ás entidades beneficiarias, trátase de persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares do terreos obxecto de axuda, entendendo por tales tanto os propietarios como os arrendatarios ou xestores.

Poden ser sociedades de fomento forestal (Sofor), propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, as cooperativas agrarias, os proindivisos, as comunidades de bens ou as entidades locais, entre outras.