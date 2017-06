Sindicatos e federacións de transporte darán plantón á Xunta a 24 horas do inicio da folga

Sindicatos e federacións de transporte darán plantón á Consellería de Infraestruturas este luns, a 24 horas do inicio da folga convocada para este martes e este mércores --e así sucesivamente as próximas semanas, de maneira indefinida-- contra a primeira fase do plan que configura as novas liñas de autobús na comunidade.

Aínda que o venres o departamento autonómico citou ás dúas partes a unha reunión ás 10,00 horas para abordar de maneira conxunta o plan de transporte, o sábado decidiu, "de forma unilateral", segundo critican as centrais, modificar a convocatoria, e fixou un primeiro encontro ás 11,00 horas coas organizacións sindicais e outro ás 16,30 horas coas asociacións que engloban ás empresas.

Isto causou malestar entre ambas as partes, que, aínda que están enfrontadas pola negociación dos convenios colectivos, comparten a súa oposición aos plans do Goberno galego, por un plan que, entre outras cuestións, prevé integrar o transporte escolar nas liñas regulares.

