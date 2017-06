A nova xornada de folga de examinadores de tráfico causa a suspensión de 400 probas de circulación en Galicia

A nova xornada de folga de examinadores de tráfico convocada para este luns, 19 de xuño, saldouse coa suspensión dunhas 400 probas de circulación en Galicia, onde a secundan 39 dos 43 examinadores.

Así o sinalou, en declaracións a Europa Press a delegada en Galicia da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, quen tamén é membro do comité de folga.

Respecto diso, concretou que este luns traballaron catro examinadores en Galicia; tres na provincia de Pontevedra e un na da Coruña. Ademais, engadiu que a xornada transcorre "sen incidencias".

Non entanto, comentou que usuarios presentaron "reclamacións" nas xefaturas de Tráfico. "Entendemos que todo o que se vexa afectado ten todo o dereito a polo por escrito".

Asextra iniciou o pasado día 2 a folga cunha única xornada inicial para "dar dúas semanas de marxe" á Dirección Xeral de Tráfico (DXT) para "recapacitar e buscar unha solución".

Tras unha reunión a semana pasada convocada pola DXT para trasladarlles que o Goberno non acepta a subida do complemento específico que reclaman os examinadores, desde este 19 de xuño comezan unha folga que se desenvolverá os luns, martes e mércores ata o 31 de xullo.

"Examinamos dous días á semana --xoves e venres-- por responsabilidade", destacou Vanesa Fernández, para engadir que "moita xente" necesita o carné de conducir "para un posto de traballo".

No entanto, os convocantes advirten de que "se a DXT decide seguir no seu trece e non fai caso" optarán por "endurecer" as mobilizacións e "despois de agosto" para converter en indefinida a folga.

"DIGNIFICACIÓN DO POSTO"

A delegada de Asextra en Galicia incidiu en que demandan ese incremento no salario --do complemento específico-- "por unha cuestión de dignificación do posto de traballo".

"É unha reivindicación xusta que a DXT recoñeceu en sede parlamentaria", segundo lembrou, para lamentar que posteriormente nunha reunión co comité de folga transmitíronlles que o Goberno "dixo que non". "En política o que non son contas son contos", lamentou.

DATOS

En toda España, segundo apunta CSIF nun comunicado, máis do 90 por cento dos examinadores da DXT secunda a segunda xornada de folga convocada pola Asociación de Examinadores de Tráfico co apoio da Central Sindical Independente e de Funcionarios.

Do mesmo xeito que a xornada de protesta organizada hai dúas semanas, o paro provocou que se suspendan máis de 7.000 probas prácticas en toda España, unhas 400 en Galicia. Ademais, CSIF destaca o seguimento realizado en zonas como Madrid (80%), Barcelona (88%), Sevilla (90%), Málaga (100%) Valencia (70%), Bilbao (87,5%), A Coruña e Santiago (100%) e Logroño (100%).

O martes a Dirección Xeral de Tráfico convocou unha reunión para analizar a situación e proporá a incorporación ao persoal de persoal das Forzas Armadas, procedente de Tropa e Mariñeiría.

"CSIF, desde o máximo respecto aos nosos militares, considera esta proposta un despropósito e advirte de que calquera incorporación debe respectar de maneira escrupulosa os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade no acceso á Administración", concreta.

"QUE NOS ENTENDAN"

A delegada en Galicia de Asextra agradeceu ás autoescolas "o apoio" porque "entenden", segundo asegura, a súa "situación". Así, admitiu que "son os grandes damnificados con esta folga", segundo apostilou, para comentar que se trata da época "de maior traballo".

Por todo iso, os examinadores solicitan que lles "entendan" e que "teñan un pouco de paciencia coa folga". Mentres, aos usuarios pídenlles desculpas e esperan que "se solucione pronto".

Respecto diso, trasladou que porán "máximo empeño para que se solucione canto antes para recuperar a normalidade".