A onda de calor, que xa remitiu, deixa marca que non se producían desde 2003, o verán máis caloroso en España

A onda de calor que oficialmente terminou este domingo deixou marcas de temperaturas que non se producían desde o verán de 2003, que foi o máis caloroso en España e que tivo varias ondas de calor sucesivas.

Praias abarrotadas en Barcelona pola onda de calor | Fonte: Europa Press

Segundo un informe realizado polo portal meteorolóxico Eltiempo.es a calor sufocante terminou pero aínda se producirán temperaturas moi elevadas ao longo da semana.

Así, destacou que en Galicia, en Ourense alcanzouse o sábado a máxima de 39,5 graos centígrados, mentres que a anterior marca do mercurio estaba nos 39,2 alcanzados en 2003.

Mentres, en Mérida e Badaxoz chegouse aos 44 graos centígrados e no aeroporto de Córdoba rexistráronse 43,2 graos centígrados. "Non se rexistraron unhas temperaturas así nun mes de xuño desde hai xa tempo", afirma o estudo.

En total, este sábado alcanzáronse marcas de temperaturas máximas en 14 observatorios e unha decena de observatorios tamén tiveron efemérides de temperaturas mínimas.

En concreto, o sábado as máximas alcanzaron marca en Ponferrada 39,2 graos centígrados (ºC), ao superar os 39,2ºC de xuño de 2003; en Valladolid, o sábado o termómetro chegou a 37,9ºC e superáronse os 37,6ºC de 2001; en Ávila ese día chegouse a 35ºC, un dato que supera os 34,8ºC en 2004; en Segovia, o mercurio chegou a 35,9ºC e superou os 35,4ºC; en Zamora o sábado chegouse a 39,4ºC, un dato que deixa atrás os 37,6ºC de xuño de 2005; en Salamanca, chegouse a 38,9ºC e superáronse os 37ºC de 2001.

En Madrid Barajas o sábado houbo 40,1ºC, máis de tres graos por encima dos 37ºC de 2003. En Colmenar vello rexistráronse 36,8ºC e superar a marca de 35,5ºC de 2004. En Xaén chegouse a 40ºC o sábado e superáronse os 39,2ºC de 1994; en Granada, 41,5ºC do sábado igualan a temperatura de xuño de 2004; en Madrid, o termómetro marcou 40,3ºC e deixaron atrás os 38,4ºC; Toledo, 41,2ºC de máxima superaron en 0,5ºC os 40,7ºC de 1994 e en Cáceres o sábado chegaron a 42ºC, un grao centígrado máis que a anterior marca de 2004.

Ademais, este domingo, en Zamora bateuse unha marca de temperatura máxima máis alta, xa que o mercurio rexistrou 39,8ºC que supera os 39,3ºC de xuño de 2015.

MARCA DE MÍNIMAS

Segundo 'Eltiempo.es' varios desta marca superaron os do ano 2003, que foi o verán "máis caloroso desde que hai rexistros". Aquel ano tamén houbo unha onda de calor moi temperá que foi superada pola do mes de agosto, que afectou a toda Europa.

Así mesmo houbo marca de mínimas no Porto de Navacerrada, que o sábado non baixou de 28,9ºC e iguala a anterior marca de 2004; Madrid Barajas, 23,3ºC, unha mínima máis alta que os 22,4ºC de 2005; Madrid Retiro, 25,6ºC, unha marca que supera os 23,7ºC de 1994; Xetafe, 25ºC, por encima dos 24,2ºC de 2004; Tarifa, 22,4ºC, unha mínima superior aos 21,9ºC de mínima máis alta de 2003.

En Cáceres a mínima non baixou o sábado de 25,8ºC, dous graos centígrados máis que os 23,8ºC de 2005; en Xaén a mínima quedou en 27,8ºC, unha mínima máis alta que os 27,1ºC de 2004; Colmenar Viejo chegou a 23,8ºC e superou a mínima máis alta de 23ºC en 1987. En Morón de la Frontera houbo unha mínima de 24,3ºC que deixa atrás os 23,7ºC de 2003 e en Cádiz a temperatura nocturna non baixou de 26,5ºC, 1,5ºC máis que a anterior marca de mínimas alcanzado nese observatorio en 2008.

Ante esta situación, Eltiempo.es prognosticou que se notará algo menos de calor esta semana, aínda que as temperaturas en moitas zonas seguirán por encima do habitual para estas datas. Con todo, nos vales do Guadalquivir e do Ebro, as temperaturas aínda roldarán os 40 graos centígrados e noutras zonas do interior oscilarán ao redor dos 35 graos centígrados.

Tamén se esperan treboadas polas tardes, sobre todo nas zonas de montaña e aumentará o vento nalgunhas comunidades, sobre todo o vento de levante a principios da semana nas costas do sueste e o Estreito e os alisios soprarán en Canarias.