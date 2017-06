As temperaturas máximas superiores aos 36º manterán en risco este martes a zonas de Ourense e Lugo

As temperaturas máximas superiores aos 36 graos, tras a primeira onda de calor do fin de semana, manterán en risco este martes a zonas das provincias de Ourense e Lugo, así como da contorna do Miño en Pontevedra por valores superiores aos 34º.

Aviso por temperaturas altas en Ourense e Lugo. | Fonte: Europa Press

Así o recolle o Boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, que sinala que este martes persiste o aire cálido sobre Galicia, con temperaturas máximas especialmente elevadas no interior da Comunidade galega.

Deste xeito, entre as 15,00 e as 21,00 horas deste martes 20 de xuño o aviso será amarelo por temperaturas superiores aos 36 graos na comarca ourensá de Valdeorras, no sur, noroeste e zona do Miño en Ourense e no sur de Lugo.

Mentres, no mesmo período o aviso será amarelo por temperaturas máximas aos 34 graos na zona do Río Miño na provincia de Pontevedra.