A AIReF prevé que a débeda galega se sitúe no 17,9% do PIB en 2020

A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) prevé que a débeda pública de Galicia se sitúe no 17,9% do produto interior bruto (PIB) da comunidade en 2020, e estima que estará no 18,7% este ano, no 18,4% o que vén e no 18,3% o seguinte.

Euros | Fonte: Europa Press

O Banco de España publicou a semana pasada os datos relativos á débeda no primeiro trimestre, que alcanzou o 19,8% do PIB no caso galego (con 11.582 millóns de euros). A Xunta atribuíu esta cifra a que, a 31 de marzo, Galicia xa ingresara os recursos procedentes do fondo de facilidade financeira (FFF) pero non fixera amortizacións.

Por outra banda, un informe que publica este luns a AIReF tamén recolle que os galegos necesitan traballar 68 días para pagar a débeda da comunidade e 304 para facer fronte á común.

O estudo, cuxa principal conclusión é que a metade da redución da débeda pública ata 2020 deberase ás comunidades autónomas, sinala que "as principais correccións respecto ao peche de 2016 producíronse na Comunidade Valenciana e Andalucía, mentres que Galicia, Comunidade Foral de Navarra e, en menor medida Estremadura, destacan polo seu crecemento intertrimestral".

En referencia aos mecanismos de financiamento estatais, indica que o acceso aos mesmos "comeza a desacelerarse" xa que desde principios de 2016 evidenciouse unha diminución na taxa de crecemento do 'stock' de mecanismos de financiamento para o conxunto do subsector CCAA.

Con todo, a nivel individual, advirte que o comportamento é "moi heteroxéneo" e existen comunidades "que evidenciaron un aumento significativo interanual no recurso a estes instrumentos como porcentaxe da débeda, especialmente os casos de Galicia, Estremadura, Aragón e Cantabria". A comunidade galega nunca acudiu ao fondo de liquidez autonómica (FLA), pero si o fai ao de facilidade financeira (FFF).

INFORME

A AIReF asegura que todos as administracións públicas contribuirán a reducir o cociente de débeda sobre o PIB no próximos catro anos (2017-2020), pero case o 50% da redución deberase á evolución das comunidades.

En concreto, estima que a débeda pública, que se situou no 100,4% do PIB no primeiro trimestre, caerá sete puntos porcentuais ata 2020, unha redución que, segundo a institución, é "insuficiente" para alcanzar o valor de referencia do 60% do PIB establecido na Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

Por iso, no Observatorio de Débeda Pública do primeiro trimestre de 2017 a AIReF prevé que hai un 70% de probabilidade de acabar cunha débeda superior a este limiar do 60% en 2020 e estima que devandita porcentaxe non se alcanzará ata o ano 2037, a mesma previsión que fai tres meses.

Por comunidades, as mellor situadas son Canarias, Madrid e País Vasco, que alcanzarán en 2020 un nivel próximo ao valor de referencia (o 13% do PIB). Pola contra, as comunidades que non lograrían chegar ao nivel de referencia nin nos próximos 30 anos son Cataluña, Murcia, Comunidade Valenciana e Castela-A Mancha. Só as corporacións locais foron capaz de alcanzar o valor de referencia xa en 2016, cando rexistraron unha débeda pública do 2,9% do PIB.

En canto aos días de traballo por persoa necesarios para pagar a débeda rexional, prevese que en 2017, en media, os habitantes dunha comunidade autónoma necesitarían destinar 86 días de traballo para pagar a totalidade da débeda. En cambio, en País Vasco ou Madrid esa cifra rolda os 50 días, mentres que en Cataluña, Castela-A Mancha e Comunidade Valenciana chega a triplicarse.

En canto ao pago da débeda pública do conxunto nacional, os traballadores de Estremadura, Andalucía, Castela-A Mancha e Murcia necesitan destinar aproximadamente un ano de traballo para pagar o seu parte do conxunto da débeda pública total, mentres en que Madrid (198 días), País Vasco (205 días) e Navarra (218) necesítase traballar ao redor de 200 días.

Por último, en referencia ás corporacións locais, a maioría dos grandes concellos planean seguir amortizando débeda en 2017, con parte dos saldos primarios xerados, como veñen facendo desde 2012. Así, o número de concellos cunha poboación maior de 250.000 habitantes, cun cociente de débeda sobre ingresos correntes consolidados superior a 110%, diminuíu no últimos catro anos de catro a só un, Zaragoza.

Con todo, algúns concellos como Las Palmas de Gran Canaria, e en menor medida, Barcelona, Valladolid e Zaragoza, prevén un aumento da súa débeda respecto dos ingresos correntes consolidados en 2017.