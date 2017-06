O conselleiro delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, apuntou que a exposición inmobiliaria de Popular tivo "algo que ver" no feito de que a súa entidade non presentase unha oferta na poxa aberta polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) polo banco no marco da súa resolución.

"Como compartimos, a operación non nos encaixaba estratexicamente, por iso non presentamos ningunha oferta", apuntou o segundo executivo de BBVA no seminario 'A cuarta revolución. Como afecta a axenda dixital á economía e á industria?', que inaugurou xunto co ministro de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, Álvaro Nadal na UIMP de Santander.

"Certamente, a exposición inmobiliaria tiña algo que ver nesa falta de encaixe estratéxico", recoñeceu o directivo, que explicou que, ademais, a visión do desenvolvemento da banca dixital de BBVA faille tamén "ser esixentes" nas súas "valoracións". Por iso, sinalou que BBVA non ten "ningunha espiña" por non adquirir Popular.

BBVA e Santander foron as únicas entidades que concorreron á poxa por Popular do cinco que foron convidadas a participar. BBVA non chegou a presentar ningunha oferta ao considerar que non tiña "encaixe estratéxico", de forma que a entidade foi finalmente vendida á entidade presidida por Ana Botín.

O executivo de BBVA rexeitou que a compra de Popular leve a crear un "oligopolio" no sector financeiro e apuntou que en "a maioría dos países comparables" o sistema está aínda "máis fragmentado" que en España.

Na súa opinión, a competencia séguese fomentando coa entrada no sector de novos competidores, como as fintech, e coa apertura do acceso aos datos. "É difícil predicir o futuro, pero en absoluto penso que haxa unha situación de oligopolio ou que vaiamos tela nalgún momento", engadiu.