O Parlamento de Galicia garda un minuto de silencio en memoria das vítimas do incendio de Portugal

O Parlamento de Galicia gardou un minuto de silencio na mañá deste luns en memoria das vítimas do incendio forestal que afecta á zona centro de Portugal e que se cobrou, ata o momento, 62 vidas.

Minuto de silencio no Parlamento galego | Fonte: Europa Press

Ás 12,00 horas deste luns, membros do catro grupos políticos con presenza na Cámara galega concentráronse ás portas do Pazo do Hórreo.

O presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, encabezou o minuto de silencio acompañado pola valedora do Pobo, Milagros Otero; os portavoces de En Marea e PSdeG --Luís Villares e Xoaquín Fernández Leiceaga, respectivamente-- e deputados de PPdeG e Bloque Nacionalista Galego.

O número de mortos no incendio que se desencadeou na tarde do sábado nunha zona forestal do municipio de Pedrógão Grande, na localidade portuguesa de Leiria aumentou a 62, segundo o último balance proporcionado polo secretario de Estado no Ministerio do Interior, Jorge Gomes.

Ademais, as Autoridades portuguesas tamén confirmou que hai uns 59 feridos, algúns en estado grave. A orixe do lume foi a consecuencia dunha treboada eléctrica e, polo momento, as lapas aínda non foron controladas e esténdense pola zona por culpa dos fortes ventos e as altas temperaturas.