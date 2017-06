AMP.- Plantón de sindicatos e federacións de transporte á Xunta a 24 horas do inicio da folga

Os sindicatos UXT, CC.OO. e CIG deron plantón á Consellería de Infraestruturas este luns, a 24 horas do inicio da folga no sector do transporte de viaxeiros por estrada convocada para este martes e este mércores --e así sucesivamente as próximas semanas, de maneira indefinida-- contra a primeira fase do plan que configura as novas liñas de autobús na comunidade. As federacións de empresas prevén facer o mesmo esta tarde.

Aínda que o venres o departamento autonómico citou ás dúas partes a unha reunión ás 10,00 horas para abordar de maneira conxunta o plan de transporte, o sábado decidiu, "de forma unilateral", segundo critican as centrais, modificar a convocatoria, e fixou un primeiro encontro ás 11,00 horas coas organizacións sindicais e outro ás 16,30 horas coas asociacións que engloban ás empresas.

Isto causou malestar entre ambas as partes, que, aínda que están enfrontadas pola negociación dos convenios colectivos, comparten a súa oposición aos plans do Goberno galego, por un documento que, entre outras cuestións, prevé integrar o transporte escolar nas liñas regulares.

Pola súa banda, os sindicatos remitiron á consellería un escrito conxunto no que indican a súa disposición a reunirse en calquera momento, pero sempre que estean presentes as federacións que aglutinan ás compañías de transporte. Esperan poder reconducir a situación, pero subliñan, segundo fontes consultadas por Europa Press, que o ocorrido entre o venres e este luns empeora "totalmente" a situación, a poucas horas do arranque do primeiro paro, que ameaza con paralizar o transporte por autobús en Galicia.

SERVIZOS MÍNIMOS

A administración autonómica fixou servizos mínimos que se sitúan ao redor dun terzo nas liñas regulares e que alcanzan o 100% para os servizos escolares.

Mentres, as federacións tampouco prevén asistir á reunión á que están convocados pola tarde, por dificultades de axenda tras a modificación adoptada polo departamento de Ethel Vázquez pero tamén porque tampouco entenden que a negociación finalmente expuxésese por separado, a dúas bandas entre Infraestruturas e cada parte.

A consellería, pola súa banda, argumenta que as dúbidas que os sindicatos expoñen respecto diso do futuro do emprego co novo plan deberían ser tratadas por separado, de igual modo que aspiraba a negociar coas empresas as alternativas que estas propoñen no medio deste conflito.