O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegura que os paros dos estibadores nos portos "xa se cobraron empregos", os postos de traballo que, segundo asegura, "poderíanse estar a xerar e non se xeran polo feito de que se estean desviando movementos de mercadorías a outros portos fose do país".

De la Serna | Fonte: Europa Press

"Neste momento, a principal ameaza e risco para o emprego é a folga sostida", asegurou De la Serna, quen por iso lanzou un novo "chamamento ao diálogo", a que empresas e sindicatos "busquen e atopen canto antes un acordo".

Segundo o titular de Fomento, "xa é unha realidade" que "algunhas compañías anunciaron que desvían de forma definitiva e permanente a portos doutros países os tráficos de mercadorías que ata agora realizaban a portos españois".

Neste sentido, indicou que o grupo Maersk notificou a Portos do Estado a súa vontade de desviar 150.000 movementos desde o porto de Alxeciras, o maior do país, ata Tanxer.

Así mesmo, a multinacional indicou que non incrementará os 355.000 movementos que tiña previsto aumentar en Alxeciras e que está na "procura alternativa doutros portos en Europa e África para levar a cabo un desvío de 35.000 movementos á semana", o que suporá a "perda definitiva e permanente do 75% do tráfico que ten no porto gaditano", detallou.

Ademais, o ministro alertou unha vez máis do "grave prexuízo" que os paros nos portos están "a xerar á economía, ao sector portuario e aos traballadores".

En canto ao impacto económico, lembrou que cada día de paro parcial supón unha perda duns 12 millóns de euros, aos que se suma o custo de 110 millóns estimado pola folga de 48 horas ininterrompida que secundaron a pasada semana. Así, polo momento, a conflitividade nos portos supuxo xa uns 146 millóns, ademais do desvío de 34 buques a outros portos fóra de España.

Así, insistiu na necesidade de que "empresarios e sindicatos alcancen un acordo" para que se abran "procesos de diálogo" e alcáncense " acordos" entre ambas as partes, segundo indicou en Valencia, onde asinou varios convenios coa Autoridade Portuaria de Valencia (APV).