O BNG trasladou as súas "condolencias" ás familias dos afectados polo incendio de Portugal, que xa se cobrou 62 vítimas e varias decenas de feridos. Neste sentido, instou á Xunta a "reflexionar" e "tomar nota", apostando por "un gran pacto de país" para ordenar o monte galego e "poñer freo" á súa situación de abandono.

Incendio Portugal | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, a deputada Olalla Rodil compartiu a súa "solidariedade" co pobo portugués "ante unha traxedia desa magnitude", como así trasladou ao Goberno luso e ás organizacións políticas do territorio.

Rodil considerou que esta situación "ten que servir para reflexionar" e chamou ao Goberno galego, e en particular ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "a tomar nota" polas "similitudes" entre a situación dos montes portugueses e os galegos.

Así, denunciou que Galicia conta cun monte "abandonado e desordenado", con franxas enteiras de monocultivos de eucalipto, unha especie pirófila. "O máis grave", insistiu, é que "a tres días para o comezo do verán" o Pladiga siga "sen ser aprobado", polo que instou a traballar para "poñer freo a esta situación".

"Non queremos caer no cortoplacismo e o oportunismo", matizou Rodil, tendendo así "a man á Xunta" para impulsar "un gran pacto de país" para a ordenación do territorio, o monte galego e a "revitalización do rural".