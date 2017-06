O BNG impulsará unha campaña social co obxectivo de denunciar a "discriminación" que padece a sociedade galega nas infraestruturas ou no modelo de financiamento e, ao mesmo tempo, configurar unha "axenda galega de grandes temas" que deben ser "prioritarios" á hora de alcanzar "grandes acordos de país".

A campaña, coa lema 'Galiza precisa outro rumbo', foi presentada en rolda de prensa pola deputada Olalla Rodil e por Xabier Campos, secretario de Comunicación da formación.

Esta iniciativa enmárcase na convocatoria aberta do Día a Patria trasladada este sábado tras a celebración do Consello Nacional da formación.

O obxectivo, segundo indicou Campos, será "denunciar a discriminación" da cidadanía galega respecto ao Estado. Así, os galegos perciben as "pensións máis baixas", vétase o traspaso da AP-9 a Galicia, mentres que os concellos perciben de media 50 euros menos que o resto dos españois.

A todo iso engadiron a negativa do PP e do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a impulsar unha "tarifa eléctrica galega", similar á que se implantou no País Vasco.

Esta situación está a ser denunciada, segundo aseguran, tanto polo sector económico como por entidades sociais e sindicatos, que insisten na "necesidade de facer fronte" a esta realidade e que piden "altura de miras" ante o momento actual.

UNHA ESTRATEXIA "PROPIA"

Para iso, o BNG urxe a configuración de "unha estratexia propia de país" e apelará "directamente" aos axentes sociais para "romper o bucle" no que Galicia está encerrada.

Así, a campaña "contra o agravio" actuará desde o punto de vista social, celebrando encontros e recibindo achegas dos axentes sociais sobre eses "grandes temas" prioritarios, e desde o propio Parlamento de Galicia, a través da presentación dunha batería de propostas.

Todo iso verase acompañado da difusión de diferentes materiais específicos a través das redes sociais, nos que abordarán distintos aspectos para debuxar esa imaxe de "discriminación" que sofre Galicia con respecto ao resto do Estado.