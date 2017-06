Cae un 7,2% o número de asuntos en trámite nos órganos xudiciais de Galicia no primeiro trimestre de 2017

O número de asuntos en trámite nos órganos xudiciais de Galicia descendeu un 7,2 por cento no tres primeiros meses do presente ano, segundo un informe do Consello Xeral do Poder Xudicial publicado este luns.

Así, entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo os órganos xudiciais galegos resolveron 86.809 cuestións. Ao termo dese período quedaron en trámite 118.834 asuntos, o que supón unha caída do 7,2 por cento respecto ao ano anterior.

En canto aos ingresos, no tres primeiros meses de 2017 os xulgados e tribunais de Galicia recibiron 82.931 casos, un 3,8 por cento menos que no arranque de 2016.

Deste xeito, a entrada de asuntos caeu tanto na xurisdición penal (10,8%) como no contencioso-administrativo (14%), mentres que civil e en social aumentou un 4,5% e un 9,6%, respectivamente.

XURISDICIÓNS

Así as cousas, na xurisdición civil ingresaron 53.492 cuestións no primeiro trimestre do ano, no que se resolveron 31.399 asuntos e quedaron en trámite 53.186, un 2,9% máis que en 2016.

Preto de 41.500 casos chegaron á xurisdición penal nesa época cunha media de 288 por órgano xudicial. Os datos revelan un descenso do 10,8% nesta área, que despachou 43.592 asuntos e deixou en trámite 35.252 --17% menos que en 2016--.

Na xurisdición contencioso-administrativa ingresaron 2.194 casos, resolvéronse 2.947 e quedaron en trámite 5.661, un 22,4 por cento menos que o mesmo trimestre do pasado ano.

Por último, 7.910 entraron na xurisdición social, un 9,6 por cento máis. O número de asuntos resoltos foi de 8.796 e quedaron en trámite 24.783.

Ademais, a taxa de litixiosidade de Galicia sitúase por baixo da media estatal cun 30,63 por cada mil habitantes polo 32,26 respecto ao conxunto español.

DATOS ESPAÑA

En canto aos datos estatais, o número de asuntos ingresados nos xulgados e tribunais españois no primeiro trimestre deste ano foi de 1.501.522, o que representa un incremento do 1 por cento respecto ao mesmo período de 2016, segundo o informe de 'situación dos órganos xudiciais' que recolle o Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ).

En total, os órganos xudiciais resolveron 1.552.034 asuntos entre o 1 de xaneiro e 31 de marzo deste ano quedando en trámite ao final do trimestre pouco máis de dous millóns de asuntos, o que supón un 4,2 por cento menos que na mesma data do ano anterior.

A entrada de asuntos experimentou un incremento tanto na xurisdición civil, cunha subida do 7,8 por cento, como na social, onde o incremento foi do 15,2 por cento. O número de asuntos resoltos nesta xurisdición foi de 112.856 e o dos que quedaron en trámite ao final do período foi de 274.710.

Na contencioso-administrativa ingresaron 49.000 asuntos e non houbo variación en comparación con 2016 mentres que na penal descendeu un 4,2 por cento, rexistrando un cómputo de 833.067 casos resoltos e 701.650 de casos en trámite, segundo expón devandito informe publicado pola Sección de Estatística do órgano de goberno de xuíces.

CANARIAS E ANDALUCÍA, Á CABEZA DE LITIXIOSIDADE

A taxa de litixiosidade no conxunto de España no primeiro trimestre do ano foi de 32,3 asuntos por cada mil habitantes, sendo Canarias e Andalucía, as que mostraron unha taxa maior de 40,8 e 37,3, respectivamente. Séguenlle Asturias cun 34,4 e Illas Baleares cun 32,7. Por contra, as comunidades cunha taxa de litixiosidade máis baixa foron A Rioxa (21,5), Navarra (23,7) e o País Vasco (24,6).

A sección de estatística do CGPJ prevé para o conxunto de 2017 o ingreso de 5.569.100 asuntos, a resolución de 5.629.900 e que queden en trámite para final de ano pouco máis de dous millóns, o que suporía, respecto deste último punto, unha diminución do 2,7 por cento en comparación co conxunto do exercicio anterior.