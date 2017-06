A axencia de cualificación crediticia Standard & Poor's (S&P) considera que as batallas legais relacionadas coa resolución de Banco Popular e a súa venda a Banco Santander son practicamente "inevitables".

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

"Aínda que a resolución de Banco Popular foi un éxito en moitos aspectos, consideramos que os retos legais son probablemente inevitables", sinala a calificadora de riscos nun informe publicado este luns.

Á parte dos accionistas que acudiron á ampliación de capital de maio de 2016, os bonistas que perderon o seu investimento en Banco Popular na noite do 6 ao 7 de xuño poderían cuestionar a "enorme diferenza" entre o valor que outorgaron as autoridades de resolución (Frob e JUR) ao banco e o valor tanxible neto dos activos da entidade a 31 de marzo, segundo S&P.

"(Os tenedores de bonos) poderían cuestionar a enorme diferenza entre o valor neto utilizado polas autoridades de resolución --entre 2.000 e 8.200 millóns de euros negativos-- e o valor neto dos activos tanxibles de 7.500 millóns reportado por Banco Popular a finais de marzo de 2017", reza o informe.

CREDIBILIDADE

Doutra banda, a axencia de cualificación estima que a intervención en Banco Popular "impulsa a credibilidade" das autoridades de resolución, así como tamén a dos lexisladores comunitarios.

No entanto, S&P tamén sostén que o caso pon de manifesto unha serie de problemas sen resolver, como a sensibilidade da confianza en entidades bancarias, a falta de transparencia ao redor das intervencións regulatorias e a provisión de liquidez de emerxencia para as entidades en dificultades.

A "inviabilidade" de Banco Popular, orixinada por falta de liquidez e non de solvencia, demostra, segundo S&P, o "vulnerables" que son as institucións financeiras a unha repentina deterioración da confianza dos clientes cando os seus perfís crediticios son débiles.

"Na nosa opinión, Popular demostra que existe o risco de que bancos cun rendemento baixo ou que poderían non ser sustentables no longo prazo poidan pasar inesperadamente ao momento de non viabilidade", advirte S&P, que insiste en que "non parecía" que o banco se estivese achegando ata a inviabilidade tan rapidamente.

OPACIDADE

Ademais, a calificadora sostén que o "carácter opaco" da intervención regulatoria e da liquidez de emerxencia dos bancos en problemas, pode provocar que os investidores "revisen a súa participación" noutros bancos europeos cuxos activos carecen de calidade.

"Tamén anticipamos un cambio no comportamento dos accionistas, e dos posibles pretendentes, dos bancos en problemas", apostilan os expertos encargados de elaborar o informe.