A Xunta pide aos sindicatos reconsiderar o paro de autobuses pola súa afección a traballadores e excursións escolares

A Xunta solicita que as centrais sindicais "reconsideren" a convocatoria de folga prevista para este martes e o mércores xa que, "ao coincidir coa última semana do curso escolar, poderá afectar os alumnos que tiñan programadas excusiones, así como dificultar os desprazamentos dos traballadores".

Ethel Vázquez | Fonte: Europa Press

A Consellería de Infraestruturas mantén, tras o plantón de sindicatos e patronal, a súa oferta de "diálogo e negociación" sobre a primeira fase do plan de transporte público de Galicia, unha iniciativa que, segundo subliña, "ten como único obxectivo garantir os servizos aos cidadáns e os postos de traballo no sector".

Este documento, segundo reivindica Infraestruturas a través dun comunicado de prensa, "é a resposta do Goberno galego á decisión de parte das empresas de transporte a non seguir prestando máis de 500 liñas de autobús a partir do próximo mes de agosto".

O departamento de Ethel Vázquez defende que "mantén as portas abertas" e reitera a súa "plena disposición a revisar" coas centrais sindicais os aspectos laborais dos 42 contratos do plan de transporte público, "co obxectivo de alcanzar solucións de consenso que ofrezan as garantías que demandan os representantes dos traballadores".

Así mesmo, o Goberno galego manifesta tamén, "novamente", que está "aberto a analizar" as propostas que desexen presentar as empresas representadas polas diferentes federacións de transportistas de Galicia.

O plan elaborado polo Goberno galego, segundo a consellería, supón unha "reordenación do actual sistema" de concesións de transporte naquelas zonas afectadas polas renuncias empresariais. As liñas de transporte agrúpanse nun total de 42 contratos comarcais "economicamente viables" que terán vixencia ata 2019, segundo indica.

A principal novidade deste sistema, segundo resalta, "radica na integración das liñas de transporte escolar no marco xurídico do transporte regular, unha modalidade a efectos únicos de xestión, que blindando e reforzando a atención prioritaria das necesidades dos alumnos, permite multiplicar as posibilidades de mobilidade da poboación rural".

Infraestruturas fala de "grandes vantaxes" e identifícaas, en primeiro lugar, no feito de que "todas as liñas de transporte escolar que se integren no transporte regular en Galicia contarán cun monitor acompañante, situándose por encima das esixencias legais".

Ademais, apunta que a posta en marcha da primeira fase do novo plan de transporte público de Galicia "permitirá mellorar o funcionamento deste servizo en preto de 200 concellos galegos".

"Neles máis que duplicarase o número de paradas de autobús xeral e 1,7 millóns de persoas terán unha parada a menos de 500 metros da súa casa", asegura.

"CON ÉXITO" EN VARIAS AUTONOMÍAS

A integración do transporte escolar no transporte regular funciona "desde hai anos con normalidade" noutras comunidades como Castela e León, Asturias, País Vasco e Navarra, segundo explica a Xunta na nota.

Esta integración constitúe, para a consellería, "a tendencia xeral nos plans de futuro do resto de autonomías, na procura dunha optimización e racionalización da oferta de servizos de transporte público".

Neste sentido, considera leste "un obxectivo especialmente xustificado no caso de Galicia, onde a atención das necesidades de mobilidade da poboación está marcada pola alta dispersión da poboación e onde se estima que as rutas de transporte escolar representan o 40% do total do Estado".

Outra das características do plan que valora o departamento autonómico é "o seu deseño orientado á realidade do tecido empresarial galego do sector do transporte, xa que os contratos --di-- requiren dunha media de 13 autobuses para poder realizar os servizos que recollen, á vez que se abre a posibilidade de que as empresas concorran aos mesmos a través dunha UTE --unión temporal de empresas--".