Adolfo Domínguez lanza novo concepto de tendas e abre sete establecementos, dous en Vigo e un en Santiago

Adolfo Domínguez inaugura sete novas tendas cun novo concepto comercial, centrado en locais de 200 metros cadrados, nas rúas principais das cidades e cunha arquitectura máis aberta e luminosa, segundo informou este luns a compañía galega.

A nova arquitectura e deseño de establecementos nace coa primeira tenda aberta na rúa Juan de Herrera de Santander e a que a principios de xullo abrirá na rúa Urzáiz de Vigo.

Os outros establecementos inaugúranse en Palma de Mallorca (aeroporto), Cancún (México), Santiago de Compostela e un segundo establecemento en Vigo e Santander.

A nova formulación comercial aplícase desde setembro de 2016, e xerou ata febreiro de 2017 (segundo semestre 2016) un crecemento do 8,9% das vendas en España, así como no conxunto dos 31 países nos que opera.

Santander foi a cidade elixida para inaugurar a nova serie de tendas que, cun enfoque máis luminoso e moderno, dispón os seus espazos de forma creativa e individualizada para cada cidade, seguindo os preceptos estéticos de sinxeleza, ecoloxía e poesía da firma de deseño de autor.

A primeira das tendas en subir a persiana reparte os seus 200 metros cadrados en dúas plantas onde están presentes a maior parte das liñas da firma, mentres que a segunda, que se abrirá a finais de mes, dedicarase á liña U.

O renovado modelo de tendas chegará a Galicia a principios de xullo coa inauguración dous novos establecementos en Vigo: na rúa Urzáiz e no centro comercial Gran Vía.

En Santiago de Compostela, pola súa banda, renovouse a tenda da rúa República do Salvador, unha das vías comerciais da cidade, converténdose no establecemento principal da marca.

Adolfo Domínguez abre tamén en xullo novo establecemento no aeroporto de Palma de Mallorca (Son Sant Joan), o terceiro en tráfico de pasaxeiros en España.

A firma galega de moda dispón de tendas no oito principais aeroportos españois, que concentran o 80% do tráfico de pasaxeiros do país.

O intenso mes de aperturas, segundo a compañía, pecharase en Cancún (México) coa entrada en funcionamento dun novo punto de venda no centro comercial A Illa Cancún, un dos máis coñecidos da concorrida zona turística.

Adolfo Domínguez, firma de deseño de autor con sede en Ourense, conta con 511 tendas e 1.300 profesionais en 31 países de todo o mundo.