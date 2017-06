O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, cualificou este luns de "razoable" a presenza galega no Comité Federal e a Executiva do PSOE tras o congreso deste fin de semana, aínda que admitiu que se o partido en Galicia "tivese unha situación normalizada", esta representación podería ser mesmo maior.

Leiceaga situación PSOE | Fonte: Europa Press

"Sen dúbida, se o PSOE tivese en Galicia unha situación normalizada, teriamos oportunidade de ter máis", dixo Leiceaga en referencia á situación do partido en Galicia, que leva desde a marcha de Xosé Ramón Gómez Besteiro unha xestora.

No entanto, indicou que os resultados deste congreso foron "satisfactorios" para Galicia, coa entrada de Pilar Cancela na Executiva de Sánchez e de 13 galegos no Comité Federal.

Para o portavoz parlamentario dos socialistas galegos, o congreso completou un "proceso de normalización" e "institucionalización" do PSOE "na liña que quixeron os militantes", que "representa un certo xiro á esquerda". "Somos a esquerda, e unha esquerda de Goberno", resumiu.

ESTADO PLURINACIONAL

Sobre o recoñecemento de España como estado plurinacional, Leiceaga apuntou que entre os socialistas galegos este concepto "de diversidade" está "asumido desde hai moito tempo", e, para exemplificalo, lembrou a frase do himno galego na que se alude á 'Nación de Breogán'. "O compoñente galeguista do PSOE en Galicia está consolidade e non está posto en cuestión", ratificou.

No entanto, e a pesar deste recoñecemento, o PSOE mantén que "a soberanía nacional é única", polo que non propón un "cambio substancial" do Estado das Autonomías que vaia máis aló de "reforzar o autogoberno" galego, que "é moi amplo pero necesita axustes e avances".

"Non queremos romper porque cremos que non é o mellor, pero tamén porque é a situación que máis nos favorece como comunidade autónoma", dixo.

SITUACIÓN EN GALICIA

En relación ás primarias en Galicia, Leiceaga afirmou que aceptará "o que propoña" o partido, aínda que considera "razoable tentar acelerar ao máximo estes temas".

Sobre se optará a liderar o partido en Galicia, o portavoz parlamentario dixo que "aínda é un pouco prematuro" ocuparse deste tipo de cuestións. "Máis aló das decisións persoais, eu creo que temos que facer un proceso que comece por discutir o que hai que facer e, despois, decidir quen debe facelo", sentenciou.