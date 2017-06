O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, expresou que a prevención nos montes durante o inverno "non é a panacea" na loita contraincendios, especialmente cando "gran parte" dos lumes "son intencionados".

Logo de manifestar o pesar do grupo popular polas vítimas do incendio forestal de Portugal e trasladar as súas condolencias ás familias, Puy indicou que "desgraciadamente" os servizos contraincendios de Galicia teñen a "experiencia" suficiente como para enfrontarse a situacións similares.

Así, tras lembrar que a Xunta se puxo a disposición das Autoridades portuguesas para facer fronte á vaga de incendios que afecta o país luso, o portavoz dos populares na Cámara galega incidiu en que "non sempre" basta con realizar "tarefas de prevención durante todo o inverno" para combater os lumes.

E é que, para Puy, en Galicia "a maior parte" dos lumes nos montes "son intencionados", o que dificulta que poidan articularse medidas eficaces para reducir o número e o impacto dos incendios. "Calquera que coñeza o monte galego sabe que nunha ou dúas semanas de choiva e calor a maleza recupérase", remarcou.

Cuestionado sobre a proposta de En Marea de recuperar as franxas de seguridade e realizar simulacros nas áreas con maior incidencia dos lumes forestais, manifestou que "todas" as propostas son ben recibidas pero que o "ámbito correcto" para presentalas é "o técnico".