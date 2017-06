O acusado de matar á súa esposa no Hospital de Ourense declárase inocente e insiste en que non lembra nada

O home acusado de acabar coa vida da súa esposa no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) o 2 de maio de 2015, cando se estaba recuperando dunha agresión anterior na súa casa, declarouse inocente de ambas as agresións e insistiu en que non lembra nada de ningún dos dous sucesos.

"Non discutín nunca coa miña muller", declarou de forma contundente A.R. (79 anos) durante a primeira xornada do xuízo que se celebra ao longo desta semana na Audiencia Provincial de Ourense, onde se xulga ao acusado por dous delitos de asasinato tentado e asasinato consumado contra a súa esposa María Isabel Fuentes.

Con todo, no resto da súa declaración, A. R insistiu unha e outra vez que non se acorda "de nada, de nada, de nada", nin da presunta agresión á súa esposa na súa casa da localidade de Pazos, en Verín, nin do posterior asasinato no CHUO. E é que o acusado asegura que se atopa "perdido e desmemoriado de todo" porque "lle deu unha trombose".

O home enfróntase a unha pena que oscila entre os 39 anos que pide a Fiscalía e os 49 que reclama a acusación particular exercida pola familia da vítima, por senllos delitos de asasinato tentado e asasinado consumado. A defensa reclama sete anos, tres por un delito de lesións (por mor da primeira agresión, no domicilio conxugal) e catro por homicidio consumado, no que reclama unha atenuante en base a un trastorno mental do acusado.

OS FEITOS

Os feitos tiveron lugar o 8 de maio de 2015 no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, CHUO, cando o acusado presuntamente asasinou á súa esposa Isabel Fuentes, cravándolle un coitelo.

A muller atopábase ingresada e estaba a se recuperar dun forte traumatismo cranioencefálico que, segundo relatara o seu marido, provocáranlle uns ladróns que tentaran entrar na súa casa a madrugada do 2 de abril.

Desde un primeiro momento a Garda Civil descartara a tese dunha agresión por roubo, xa que non atoparan a porta forzada e as investigacións apuntaban a unha posible agresión por parte do marido.

Con todo, a xuíza encargada do caso non ditou orde de afastamento do marido, que nunha visita á súa esposa apuñalouna e posteriormente se autolesionó coa mesma arma, provocándose feridas que lle produciron un ictus.

OS FORENSES, DECLARARON A INICIOS DE XUÑO

O pasado 6 de xuño tivo lugar a declaración dos forenses, unha proba que se adiantou ao resto do xuízo pola imposibilidade dun dos técnicos para poder concorrer esta semana.

Os profesionais que analizaron o corpo da vítima certificaron que a muller recibiu dúas feridas cun coitelo, unha "de tenteo" e outra na que o agresor introduciu ata catro veces a arma e que lle atravesou o corazón "tres veces".

Respecto da agresión anterior incidiron en que a tipoloxía das feridas que sufriu a muller no cranio non se correspondían cun intento de roubo.