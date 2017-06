O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, asegurou este luns que a "lección" que Galicia debe sacar do incendio de Portugal é a importancia da prevención unida ao aproveitamento do monte baseado nun "mix de especies adecuado".

Tras expresar as súas condolencias e as do seu partido ás familias das vítimas e aos afectados por esta "desgraza", así como ás autoridades "veciñas" de Portugal, Leiceaga lembrou que o monte luso "ten algúns parecidos" co galego, que apostou por vixiar.

"A principal lección que temos que aprender é que a principal política de combate do lume é a prevención", dixo o socialista, que reclamou un monte "limpo", "ordenado" e cun aproveitamento correcto.

Dentro desta cuestión, apostou por analizar e regular o "mix de especies adecuado" para combinar o aproveitamento do monte e a prevención do lume, fomentando especies que "evitan a propagación do lume" xunto coas que son 'pirófilas', como o eucalipto. Do mesmo xeito, resaltou a importancia dos grupos de extinción "sempre en alerta".

O venres, o Grupo Socialista manterá unhas xornadas de traballo e reflexión sobre o plan forestal nas que se aproveitará para "escoitar a opinión de expertos" sobre a materia.