Localidades galegas súmanse á reclamación dunha partida de 120 millóns para combater a violencia machista

A reclamación de incrementar de forma sensible os fondos dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) destinados a combater a violencia machista reuniu este luns a colectivos feministas en diversas localidades galegas, para secundar unha convocatoria de ámbito estatal.

Reclamación de fondos para iniciativas de igualdade de xénero | Fonte: Europa Press

Así, máis de 450 colectivos feministas de todo o Estado esixiron que a partida para axudar a erradicar a violencia exercida contra as mulleres pase dos 31 millóns de euros previstos ata 120 millóns no PGE.

En total foron 300 concellos, nos que se inclúe as localidades galegas da Coruña, Ames, Santiago, Lugo, Vilagarcía, Ribadeo e O Grove, os que durante este luns acolleron un acto simultáneo, con lectura de manifesto incluída.

Con estes actos simultáneos, os convocantes demandan o referido incremento orzamentario para poder facer efectivas "as medidas contempladas na Lei de Igualdade", tal e como reivindicou a representante da Plataforma Feminista Galega, Paula Ríos.

Encargada da lectura de devandito manifesto, Ríos comezou apuntando que "son 41 as mulleres asasinadas no que vai de ano, dous delas galegas". Por iso, alertou de que se trata de "unha cuestión de Estado", que ten "unha causa estrutural que é a desigualdade entre mulleres e homes, en cuxa erradicación deben comprometerse todos os recursos que sexan precisos".

Explicou que nos Orzamentos do Estado de 2017, de próxima aprobación, a partida destinada a financiar a loita contra a violencia machista ascende "a pouco máis de 31 millóns de euros, o que supón un 0,01 por cento do total do orzamento", algo que, segundo o colectivo, supón que "se siga sen asignar nin un euro á prevención nos ámbitos educativo, sanitario e de medios de comunicación".

Neste sentido, as asociacións feministas saíron á rúa cunha "esixencia moi concreta". Pediron a asignación "inicial" deses 120 millóns de euros, á vez que proclamaron que "non admitirán rebaixas nin máis dilación" e que "non é negociable o prezo da vida das mulleres".

Paula Ríos finalizou este acto reivindicativo expresando que "esta petición é unha primeira acción", pero están "organizadas e coordinadas". "Se non se cumpre esta esixencia, continuaremos coas accións", avanzou.

120 MILLÓNS PARA POLÍTICAS DE IGUALDADE

A partida que solicitan iría destinada a "facer efectivas as medidas contempladas na Lei de Igualdade", tales como "a prevención, a formación en xénero nos xulgados e policía, a creación de espazos para que as mulleres estean protexidas e o acompañamento psicolóxico das mesmas".

No entanto, esta partida é "unha parte ínfima", xa que nos últimos anos "houbo moitos recortes en políticas de igualdade". "Realmente esta partida non chegaría a igualar os orzamentos anteriores", engadiu.

'CACEROLADA' SIMBÓLICA

Ao longo deste luns outros actos reivindicativos sumaranse a esta primeira lectura. Entre eles unha 'cacerolada' simbólica convocada para as 20,30 horas na Praza do Obradoiro, fronte ao concello.

Ademais, prevén para esta tarde asembleas de debate nas que poder "contemplar outras propostas para combater a violencia de xénero".