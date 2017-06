O portavoz de PPdeG na Cámara galega, Pedro Puy, referiuse ao recoñecemento á plurinacionalidade do Estado español por parte do PSOE como unha "etiquetaxe" falta de "contido" que incorre en "contradicións".

Así se expresou, a preguntas dos medios este luns, sobre a aprobación no 39 Congreso Federal do PSOE dun texto no que recoñecen o "carácter plurinacional" de España e apostan por impulsar unha reforma federal da Constitución española.

Para Puy, os socialistas "están na etiquetaxe" sen "entrar no contido do produto" como solución "ao problema de Cataluña". Con todo, cre que a vía dunha reforma constitucional en clave federal non vai contentar aos independentistas cataláns.

"Non dá a sensación de que vaia a ser aceptada pola outra parte", manifestou Puy en referencia aos independentistas cataláns, para logo opinar que o texto aprobado polos socialista cae en "contradicións".

E é que, para o popular, o recoñecemento da plurinacionalidad do Estado español entra en conflito coa "federalización" e tamén abre a porta a un debate sobre "que comunidades autónomas" poderían ser recoñecidas como nacións.

IR "MÁIS ALÓ" DUNHA "ETIQUETA"

Así mesmo, manifestou que a pluralidade de España, composta por, segundo Puy, "nacións de distintas culturas, linguas e diferentes formas de entender a vida", "xa está recollida" na Constitución española de 1978.

Así as cousas, convidou ao PSOE a "ir máis aló" das "etiquetas" e definir o "contido" da súa proposta para o encaixe das nacións dentro do Estado.

Por último, cuestionado sobre se a intención dos socialistas de virar a posicionamentos máis próximos á esquerda tras a volta de Pedro Sánchez terá repercusións no PSdeG e, por extensión, na Cámara galega, Puy opinou que iso "o dirá o tempo".