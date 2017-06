O PPdeG levará a pleno unha proposta para que os desaloxos de vivendas ocupadas trátense en xuízos rápidos

O grupo popular na Cámara galega levará ao pleno que arrinca este martes unha iniciativa para que os desaloxos de vivendas ocupadas sexan tratados pola xustiza a través de xuízos rápidos co obxectivo de "reducir as molestias" aos propietarios e evitar que a lentitude dos procesos beneficie ás "mafias" que organizan estas accións.

Diso deu conta este luns o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, quen indicou que é necesario unha reforma do código penal para "adaptalo á situación actual" da "usurpación de vivendas".

A proposición non de lei dos populares pide que os desaloxos sexan tratados en xuízos rápidos co obxectivo de reducir "as molestias que causan este tipo de actividades", "cada vez máis impulsadas por mafias e persoas interesadas que aproveitan a tardanza xudicial para facer negocio á conta de persoas necesitadas", segundo sinalou Puy.

Así mesmo, o PP tamén indicou que estas últimas, en gran parte persoas "en risco de exclusión social", deben ser "reacollidas inmediatamente" despois de abandonar a vivenda usurpada "a través dos programas que teñen a Xunta e os concellos respecto diso".

Por outra banda, os populares tamén levarán á sesión plenaria desta semana a petición de que o Corredor Atlántico sexa incluído nas redes de transporte europeo, unha "vella ansia" dos economistas galegos, en palabras de Puy.

Así, de cara á modificación do regulamento do programa 'Conectar Europa' previsto para o ano 2018, Pedro Puy puxo o foco na necesidade de que Galicia, en colaboración coas rexións do norte de España e Portugal, debe conseguir a inclusión do corredor nas devanditas redes para aproveitar "a posición geoestratégica" da comunidade.

VIAXE DE FEIJÓO A CHINA

Por outra banda, o portavoz popular tamén se referiu á viaxe institucional a China do xefe do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, do que tamén se dará conta na sesión plenaria que arrinca o martes.

Deste xeito, Puy valorou as "noticias" dunha visita --finalizada o pasado venres-- que serviu para "abrir canles de comunicación" co país asiático en campos como o "sector agroalimentario, a robótica e a automoción", así como para vender Galicia como destino turístico.