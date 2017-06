En Marea solicitará as comparecencias de autoridades, entre elas o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e responsables das caixas galegas ante a comisión de investigación sobre a crise financeira no Congreso.

En rolda de prensa, os deputados de En Marea no Parlamento galego e no Congreso, Manuel Lago e Yolanda Díaz, respectivamente, presentaron este luns o plan de traballo da formación política para a comisión de investigación sobre a crise financeira no Congreso, na que pretenden "desvelar" aos responsables da "desfeita" do sistema financeiro galego.

"Estamos ante un proceso planificado polo poder económico coa complicidade dos gobernos", denunciou Lago, quen critica ao PP por ter unha "vontade de ocultación" ao rexeitar novas comparecencias na Comisión de Investigación sobre as caixas no Parlamento.

Pola súa banda, Díaz sinalou que "a investigación da crise financeira no Congreso é posible grazas á nova correlación de forzas, anteriormente o PP negouse".

"Queremos depurar responsabilidades tanto políticas como penais", asegurou Díaz sobre a comisión na que solicitarán as comparecencias de responsables das caixas de aforro e bancos, autoridades reguladores e supervisoras.

"UN CORPO A CORPO"

Entre as comparecencias, En Marea solicitará a do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Aínda non coñecemos o expediente que avalou a fusión das caixas cando xa estaban crebadas", engade.

Ademais, no plan de traballo elaborado por En Marea tamén se inclúen as comparecencias de expertos e especialistas, representantes dos traballadores e consumidores, xunto con representantes das plataformas dos colectivos sociais.

"Queremos que haxa unha comisión de verdade", comentou Díaz, que aposta por "un corpo a corpo" á hora de interrogar aos comparecentes.