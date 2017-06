Aumentan a 50 as hectáreas queimadas por un incendio forestal en Melón (Ourense)

As hectáreas queimadas polo incendio forestal declarado en Melón (Ourense) aumentaron a unhas 50, segundo as últimas estimacións apuntadas pola Consellería do Medio Rural.

Segundo a información facilitada por ese departamento autonómico, o lume iniciouse sobre as 23,00 horas deste domingo na parroquia de Quins, no municipio de Melón.

Para os labores de control foron mobilizados tres axentes, seis brigadas, dúas motobombas e unha pa, segundo indicou Medio Rural.